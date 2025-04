Лаутаро Мартинес забил свой юбилейный гол в матче с Баварией

Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» дома сыграл вничью с «Баварией» (2:2), что позволило миланцам выйти в полуфинал турнира.

27-летний аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес забил свой 8-й гол в 11 матчах Лиги чемпионов сезона 2024/25.

Аргентинец находится только в одном забитом мяче от повторения клубного рекорда по количеству забитых голов в одном сезоне Лиги чемпионов.

Рекордсменом клуба является Эрнан Креспо, забивший за Интер 9 голов в сезоне 2002/03.

Эрнан Креспо (2002/03) –9

Самуэль Это'о (2010/11) – 8

Лаутаро Мартинес (2024/25) – 8

Также Лаутаро Мартинес стал первым иностранным игроком «Интера», забившим за клуб 150 голов во всех турнирах, и 6-м в истории команды.

Lautaro Martinez is now just one goal off the record for most scored by an Inter player in a single #UCL campaign 🐂⏳🥈 pic.twitter.com/qcZhLKAGiS

150 - Lautaro #Martínez is the first foreign player of #Inter to reach 150 goals in all competitions, in general he is the sixth player to achieve this milestone in the history of the club. Milestone. #InterBayernMonaco