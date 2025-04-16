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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 14:40 |
1339
0

Кривбасс – Шахтер. Доигрывание матча УПЛ. Видео голов и обзор (обновляется)

Поединок 5-го тура был остановлен из-за воздушной тревоги

16 апреля 2025, 14:40 |
1339
0
Кривбасс – Шахтер. Доигрывание матча УПЛ. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Шахтер

16 апреля проходит доигрывание матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и донецкий «Шахтер».

Команды играют на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало второго тайма – в 14:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды встречались 1 сентября 2024 года, однако из-за воздушной тревоги провели на поле 50 минут, после чего матч остановили. По состоянию на 50-ю минуту «горняки» побеждали со счетом 1:0.

Украинская Премьер-лига, 5-й тур. 16 апреля

Кривбасс Шахтер 0:1 (доигрывание матча)

Видео голов: (обновляется)

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Кривбасс - Шахтер видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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