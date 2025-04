Два защитника ПСЖ возглавляют статистические рейтинги Лиги Чемпионов

Во втором четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов «Астон Вилла» победила «ПСЖ» со счетом 3:2, что в итоге не помогло английской команде выйти в полуфинал турнира (4:5 по сумме двух матчей).

За «ПСЖ» голами отличились защитники команды: Ашраф Хакими и Нуну Мендеш.

22-летний португальский игрок Нуну Мендеш забил уже 4-й гол в сезоне Лиги Чемпионов. Он является лучшим бомбардиром среди всех защитников турнира (4+2).

26-летний марокканец Ашраф Хакими является одним из лучших защитников Лиги Чемпионов по количеству результативных передач (2+5).

Most goals by defenders in the UCL this season:



◉ 4 - Nuno Mendes



Most assists by defenders in the UCL this season:



◉ 5 - Achraf Hakimi

◎ 5 - Davide Zappacosta



The PSG full-backs are on fire. 🔥 pic.twitter.com/31Nk8ixxaC