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Англия
14 апреля 2025, 14:34 | Обновлено 14 апреля 2025, 14:42
292
0

Один шаг. Арсенал близок к продлению контракта с главным талантом

Букайо Сака готов принять важное решение

14 апреля 2025, 14:34 | Обновлено 14 апреля 2025, 14:42
292
0
Один шаг. Арсенал близок к продлению контракта с главным талантом
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

23-летний вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака близок к подписанию нового контракта с «канонирами». Действующий договор футболиста рассчитан до лета 2027 года.

Итальянский инсайдер Николо Скира сообщил, что английский клуб работает над продлением сотрудничества с Сака до 2030 года.

Букайо дебютировал за основную команду в 2019 году и с тех пор Сака отыграл 254 поединка во всех турнирах. На его счету 68 голов и 70 результативных передач.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Букайо Сака продление контракта
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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