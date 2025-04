Один шаг. Арсенал близок к продлению контракта с главным талантом

23-летний вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака близок к подписанию нового контракта с «канонирами». Действующий договор футболиста рассчитан до лета 2027 года.

Итальянский инсайдер Николо Скира сообщил, что английский клуб работает над продлением сотрудничества с Сака до 2030 года.

Букайо дебютировал за основную команду в 2019 году и с тех пор Сака отыграл 254 поединка во всех турнирах. На его счету 68 голов и 70 результативных передач.

🚨 Excl. - Bukayo #Saka is getting closer to extend his contract with #Arsenal until 2030. #transfers #AFC