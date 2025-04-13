Бомбардир Аталанты продолжает феерить. Форвард находится в шаге от рекорда
Итальянский нападающий Матео Ретеги забил очередной гол в сезоне
В матче 32-го тура Серии А Аталанта победила Болонью со счетом 2:0.
25-летний итальянский нападающий Аталанты Матео Ретеги забил свой очередной гол за клуб в этой игре. Этот забитый мяч стал уже 23-м для Матео в текущем сезоне Серии А.
Ретеги стал третьим игроком Аталанты, кому покорилось данное достижение. До повторения рекорда клуба остался один забитый мяч.
- Филиппо Инзаги (1996/97) – 24
- Дуван Сапата (2018/19) - 23
- Матео Ретеги (2024/25) - 23
Ранее сообщалось, что защитник Аталанты заинтересовал топ-клубы европейских лиг.
Most league goals scored for Atalanta in a single Serie A season:— Squawka (@Squawka) April 13, 2025
◎ 24 - Filippo Inzaghi (96/97)
◎ 23 - Duvan Zapata (18/19)
◉ 23 - Mateo Retegui (24/25)
Closing in on the record. 🤏 pic.twitter.com/W1F2zfZMS2
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