Бомбардир Аталанты продолжает феерить. Форвард находится в шаге от рекорда

В матче 32-го тура Серии А Аталанта победила Болонью со счетом 2:0.

25-летний итальянский нападающий Аталанты Матео Ретеги забил свой очередной гол за клуб в этой игре. Этот забитый мяч стал уже 23-м для Матео в текущем сезоне Серии А.

Ретеги стал третьим игроком Аталанты, кому покорилось данное достижение. До повторения рекорда клуба остался один забитый мяч.

Ранее сообщалось, что защитник Аталанты заинтересовал топ-клубы европейских лиг.

Most league goals scored for Atalanta in a single Serie A season:



◎ 24 - Filippo Inzaghi (96/97)

◎ 23 - Duvan Zapata (18/19)

◉ 23 - Mateo Retegui (24/25)



Closing in on the record. 🤏 pic.twitter.com/W1F2zfZMS2