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Италия
13 апреля 2025, 16:09 | Обновлено 13 апреля 2025, 17:34
1069
1

Бомбардир Аталанты продолжает феерить. Форвард находится в шаге от рекорда

Итальянский нападающий Матео Ретеги забил очередной гол в сезоне

13 апреля 2025, 16:09 | Обновлено 13 апреля 2025, 17:34
1069
1
Бомбардир Аталанты продолжает феерить. Форвард находится в шаге от рекорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ретеги

В матче 32-го тура Серии А Аталанта победила Болонью со счетом 2:0.

25-летний итальянский нападающий Аталанты Матео Ретеги забил свой очередной гол за клуб в этой игре. Этот забитый мяч стал уже 23-м для Матео в текущем сезоне Серии А.

Ретеги стал третьим игроком Аталанты, кому покорилось данное достижение. До повторения рекорда клуба остался один забитый мяч.

  • Филиппо Инзаги (1996/97) – 24
  • Дуван Сапата (2018/19) - 23
  • Матео Ретеги (2024/25) - 23

Ранее сообщалось, что защитник Аталанты заинтересовал топ-клубы европейских лиг.

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Матео Ретеги Аталанта Болонья Серия A чемпионат Италии по футболу статистика
Олег Вахоцкий Источник: Squawka
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umnuy2
Солидно.Он мне деревяным по начало показался
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