Бомбардир Аталанты продолжает феерить. Форвард находится в шаге от рекорда

В матче 32-го тура Серии А Аталанта победила Болонью со счетом 2:0.

25-летний итальянский нападающий Аталанты Матео Ретеги забил свой очередной гол за клуб в этой игре. Этот забитый мяч стал уже 23-м для Матео в текущем сезоне Серии А.

Ретеги стал третьим игроком Аталанты, кому покорилось данное достижение. До повторения рекорда клуба остался один забитый мяч.

Филиппо Инзаги (1996/97) – 24

Дуван Сапата (2018/19) - 23

Матео Ретеги (2024/25) - 23

Ранее сообщалось, что защитник Аталанты заинтересовал топ-клубы европейских лиг.