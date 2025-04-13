Ворскла – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 13 апреля, в 13:00 состоится матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

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Обслуживает матч арбитр Виталий Романов из Днепра.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур, 13 апреля

Ворскла – Полесье – 0:1

Голы: Крушинский, 16

ГОЛ, 0:1! Крушинський, 16 мин.