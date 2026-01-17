17 января на Картуха пройдет матч 20-го тура Примеры Испании, в котором Бетис встретится с Вильярреалом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бетис

Команда вполне может считаться тренерской. Она уже долго играет под руководством Мануэля Пеллегрини, и тот обеспечивает стабильно неплохие результаты. Так, прошлой весной испанцы закончили в финале Лиги конференций. Правда, там проиграли крупно Челси. Ну, а в этом розыгрыше они играют в более статусной Лиге Европы, и досрочно, еще в 2025-м, гарантировали себе выход в плей-офф.

При этом в Примере в целом удается держаться на привычном уровне - в прошлом сезоне закончили на шестой позиции, да и сейчас занимают его. Вот только в январе, после паузы, сначала разгромно проиграли мадридскому Реалу. А потом была только ничья с главным аутсайдером, Овьедо. Ну и на этой неделе пропустили дома первыми от Эльче в кубке. Но дублем Чими Авилы оформили волевые 2:1.

Вильярреал

Клуб безусловно прибавил после возвращения на тренерский пост Марселино. Он снова был приглашен по ходу позапрошлого сезона, но тогда не успел вернуть новых-старых подопечных в зону еврокубков. Но весной 2025-го финишировали на уровне с Атлетиком, в топ-5. Но возвращение в Лигу чемпионов вылилось в провал: ничья с Ювентусом и пять поражений. Да и в кубке уже проиграли - еще в декабре, со скромным Расинг Сантандер.

Но все это компенсируется успехами в Примере - кажется, именно на этом и будут сосредоточены во втором круге. Ведь есть шанс потеснить Атлетико с третьего места. Тем более что в январе получилось победить с одинаковым счетом 3:1 как Эльче на выезде, так и с Алавесом дома.

Статистика личных встреч

В двух предыдущих сезонах команды обменивались победами, причем выездными. В октябре на Керамике закончили яркой ничьей 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы пары практически равной. Но все же гости смотрятся убедительнее, особенно в январе. Ставим на их победу при нулевой форе (коэффициент - 1,95 по линии БК betking).