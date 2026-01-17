Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бетис – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Бетис
17.01.2026 22:00 - : -
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 января 2026, 18:44 | Обновлено 17 января 2026, 19:22
138
0

Бетис – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 17 января и начнется в 22:00 по Киеву

17 января 2026, 18:44 | Обновлено 17 января 2026, 19:22
138
0
Бетис – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

17 января на Картуха пройдет матч 20-го тура Примеры Испании, в котором Бетис встретится с Вильярреалом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Бетис

Команда вполне может считаться тренерской. Она уже долго играет под руководством Мануэля Пеллегрини, и тот обеспечивает стабильно неплохие результаты. Так, прошлой весной испанцы закончили в финале Лиги конференций. Правда, там проиграли крупно Челси. Ну, а в этом розыгрыше они играют в более статусной Лиге Европы, и досрочно, еще в 2025-м, гарантировали себе выход в плей-офф.

При этом в Примере в целом удается держаться на привычном уровне - в прошлом сезоне закончили на шестой позиции, да и сейчас занимают его. Вот только в январе, после паузы, сначала разгромно проиграли мадридскому Реалу. А потом была только ничья с главным аутсайдером, Овьедо. Ну и на этой неделе пропустили дома первыми от Эльче в кубке. Но дублем Чими Авилы оформили волевые 2:1.

Вильярреал

Клуб безусловно прибавил после возвращения на тренерский пост Марселино. Он снова был приглашен по ходу позапрошлого сезона, но тогда не успел вернуть новых-старых подопечных в зону еврокубков. Но весной 2025-го финишировали на уровне с Атлетиком, в топ-5. Но возвращение в Лигу чемпионов вылилось в провал: ничья с Ювентусом и пять поражений. Да и в кубке уже проиграли - еще в декабре, со скромным Расинг Сантандер.

Но все это компенсируется успехами в Примере - кажется, именно на этом и будут сосредоточены во втором круге. Ведь есть шанс потеснить Атлетико с третьего места. Тем более что в январе получилось победить с одинаковым счетом 3:1 как Эльче на выезде, так и с Алавесом дома.

Статистика личных встреч

В двух предыдущих сезонах команды обменивались победами, причем выездными. В октябре на Керамике закончили яркой ничьей 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы пары практически равной. Но все же гости смотрятся убедительнее, особенно в январе. Ставим на их победу при нулевой форе (коэффициент - 1,95 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Бетис
17 января 2026 -
22:00
Вильярреал
Фора Вильярреала (0) 1.95 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тренер Реала: «Флорентино – самый важный человек. А они его освистали»
Марта Костюк – Эльза Жакемо. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2026
Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе. Прогноз на матч Australian Open
Бетис Вильярреал Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
Бокс | 17 января 2026, 09:42 0
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»

Александр считает, что Энтони вернется на ринг

Египет – Нигерия. Прогноз на матч за третье место Кубка африканских наций
Футбол | 17 января 2026, 16:45 0
Египет – Нигерия. Прогноз на матч за третье место Кубка африканских наций
Египет – Нигерия. Прогноз на матч за третье место Кубка африканских наций

Поединок состоится 17 января в 18:00 по Киеву

Конгресс УЕФА и жеребьевка Лиги наций: сборная Украины узнает соперников
Футбол | 17.01.2026, 02:22
Конгресс УЕФА и жеребьевка Лиги наций: сборная Украины узнает соперников
Конгресс УЕФА и жеребьевка Лиги наций: сборная Украины узнает соперников
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Футбол | 17.01.2026, 14:40
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Футбол | 17.01.2026, 04:45
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 37
Футбол
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
16.01.2026, 13:17
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
17.01.2026, 07:28 4
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
17.01.2026, 08:37 2
Футбол
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 22
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем