Ливерпуль предложил 100 миллионов за звезду Барсы. Нет Рафинья и не Ямаль

Английский «Ливерпуль» интересуется уругвайским защитником каталонской «Барселоны» Рональдом Араухо, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, мерсисайдцы готовы заплатить за 26-летнего футболиста и уже сделали соответствующее предложение.

В сезоне 2024/25 Рональд Араухо провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рональд Араухо обиделся на главного тренера «Барселоны» Ханси Флика.