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  4. Ливерпуль предложил 100 миллионов за звезду Барсы. Нет Рафинья и не Ямаль
Англия
10 апреля 2025, 11:01 |
923
0

Ливерпуль предложил 100 миллионов за звезду Барсы. Нет Рафинья и не Ямаль

Каталонский клуб может покинуть Рональд Араухо

10 апреля 2025, 11:01 |
923
0
Ливерпуль предложил 100 миллионов за звезду Барсы. Нет Рафинья и не Ямаль
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Английский «Ливерпуль» интересуется уругвайским защитником каталонской «Барселоны» Рональдом Араухо, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, мерсисайдцы готовы заплатить за 26-летнего футболиста и уже сделали соответствующее предложение.

В сезоне 2024/25 Рональд Араухо провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рональд Араухо обиделся на главного тренера «Барселоны» Ханси Флика.

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Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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