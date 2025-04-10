Англия10 апреля 2025, 11:01 |
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Ливерпуль предложил 100 миллионов за звезду Барсы. Нет Рафинья и не Ямаль
Каталонский клуб может покинуть Рональд Араухо
10 апреля 2025, 11:01 |
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Английский «Ливерпуль» интересуется уругвайским защитником каталонской «Барселоны» Рональдом Араухо, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, мерсисайдцы готовы заплатить за 26-летнего футболиста и уже сделали соответствующее предложение.
В сезоне 2024/25 Рональд Араухо провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Рональд Араухо обиделся на главного тренера «Барселоны» Ханси Флика.
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