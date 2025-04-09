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  4. «Один из худших». Экс-игрок МЮ с критикой накинулся на Онана
Лига Европы
09 апреля 2025, 17:21 | Обновлено 09 апреля 2025, 17:35
147
0

«Один из худших». Экс-игрок МЮ с критикой накинулся на Онана

Неманья Матич предупредил вратаря «дьяволов»

09 апреля 2025, 17:21 | Обновлено 09 апреля 2025, 17:35
147
0
«Один из худших». Экс-игрок МЮ с критикой накинулся на Онана
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне полузащитник «Лиона», Неманья Матич обратился к вратарю «красных дьяволов» Андре Онану, после того как голкипер заявил, что «Манчестер Юнайтед» лучше французского коллектива.

«Онана сказал, что они намного лучше нас? Когда ты один из самых плохих вратарей в истории «Манчестер Юнайтед», тебе нужно быть осторожнее с тем, о чем ты говоришь».

«Если бы это сказал Ван дер Сар, Шмейхель или де Хеа, хорошо... но Онана, он один из худших»,– сказал Неманья.

Напомним, что 10 апреля «Лион» будет принимать «Манчестер Юнайтед» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы. Поединок начнется в 22:00 по Киеву.

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Лион – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лион Манчестер Юнайтед Лига Европы Неманья Матич Андре Онана
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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