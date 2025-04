«Один из худших». Экс-игрок МЮ с критикой накинулся на Онана

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне полузащитник «Лиона», Неманья Матич обратился к вратарю «красных дьяволов» Андре Онану, после того как голкипер заявил, что «Манчестер Юнайтед» лучше французского коллектива.

«Онана сказал, что они намного лучше нас? Когда ты один из самых плохих вратарей в истории «Манчестер Юнайтед», тебе нужно быть осторожнее с тем, о чем ты говоришь».

«Если бы это сказал Ван дер Сар, Шмейхель или де Хеа, хорошо... но Онана, он один из худших»,– сказал Неманья.

Напомним, что 10 апреля «Лион» будет принимать «Манчестер Юнайтед» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы. Поединок начнется в 22:00 по Киеву.

🚨 Nemanja Matic: “Onana said they’re way better than us? When you are one of the worst goalkeepers in Man United history, you need to take care what you’re talking about”.



