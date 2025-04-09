Реал после позора нацелился на 3 игрока Арсенала. Обойдутся в 300 млн
Сливочным интересны Вильям Салиба, Букайо Сака и Итан Нванери
8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.
Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.
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Во время поединка, по информации издания El Gol Digital, руководство королевского клуба обратило особое внимание на 2 игроков канониров: защитника Вильяма Салиба и вингера Букайо Сака. Также сливочные уже долгое время следят за полузащитником Итаном Нванери.
Отмечается, что Арсенал оценивает Нванери в 55 миллионов евро, Салиба – в 100, а Букайо Сака будет стоить 150 миллионов.
В сезоне 2024/25 Вильям Салиба провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. На счету Итана Нванери 8 голов и 2 ассиста в 31 поединке. Букайо Сака в 27 играх сделал 10+14 по системе гол+пас.
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