На кого ставит суперзвезда? Неймар сказал, кто выиграет Лигу чемпионов

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар назвал клубы, которые выйдут в 1/2 финала, а также назвал клуб, который выиграет Лигу чемпионов.

Между «Арсеналом» и «Реалом» бразилец выбрал «Реал». В битве «Барселоны» и дортмундской «Боруссии» вингер верит в каталонский коллектив.

В противостоянии «Баварии» и «Интера» Неймар ожидает триумфа немецкого клуба, а в битве «ПСЖ» и «Астон Виллы» по мнению игрока дальше пройдет команда из Парижа.

Победителем турнира, по мнению Неймара, станет «Барселона».

Ранее сообщалось о том, что Неймар назвал лучшего игрока в истории.

🇧🇷🗣️ Neymar Jr gives his predictions for the Champions League Quarter-finals... 👀pic.twitter.com/EAgN1q95C4