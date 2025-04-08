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Лига чемпионов
08 апреля 2025, 19:56 | Обновлено 08 апреля 2025, 19:57
358
1

На кого ставит суперзвезда? Неймар сказал, кто выиграет Лигу чемпионов

Бразильский футболист верит в «Барселону»

08 апреля 2025, 19:56 | Обновлено 08 апреля 2025, 19:57
358
1
На кого ставит суперзвезда? Неймар сказал, кто выиграет Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар назвал клубы, которые выйдут в 1/2 финала, а также назвал клуб, который выиграет Лигу чемпионов.

Между «Арсеналом» и «Реалом» бразилец выбрал «Реал». В битве «Барселоны» и дортмундской «Боруссии» вингер верит в каталонский коллектив.

В противостоянии «Баварии» и «Интера» Неймар ожидает триумфа немецкого клуба, а в битве «ПСЖ» и «Астон Виллы» по мнению игрока дальше пройдет команда из Парижа.

Победителем турнира, по мнению Неймара, станет «Барселона».

Ранее сообщалось о том, что Неймар назвал лучшего игрока в истории.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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