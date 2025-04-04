НЕЙМАР: «Он – лучший игрок в истории. Каждый мечтает с ним играть»

Звездный вингер бразильского «Сантоса» Неймар высказался о восьмикратном обладателе Золотого мяча Лионеле Месси.

«Лионель Месси – номер один. Лучший на все времена. Каждый клуб, каждый игрок любит его. Каждый хочет играть с ним», – сказал Неймар.

Лионель Месси и Неймар долгое время были одноклубниками. Сначала играли в «Барселоне», а затем в «ПСЖ».

Ранее нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар снова попал в большой скандал. Одна из гостей недавней вечеринки Неймара рассказала, как звезда «Сантоса» изменил свою беременную девушку с ней и другими женщинами на вечеринке.