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04 апреля 2025, 01:00 |
283
0

НЕЙМАР: «Он – лучший игрок в истории. Каждый мечтает с ним играть»

Бразилец расхвалил Лионеля Месси

04 апреля 2025, 01:00 |
283
0
НЕЙМАР: «Он – лучший игрок в истории. Каждый мечтает с ним играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Неймар

Звездный вингер бразильского «Сантоса» Неймар высказался о восьмикратном обладателе Золотого мяча Лионеле Месси.

«Лионель Месси – номер один. Лучший на все времена. Каждый клуб, каждый игрок любит его. Каждый хочет играть с ним», – сказал Неймар.

Лионель Месси и Неймар долгое время были одноклубниками. Сначала играли в «Барселоне», а затем в «ПСЖ».

Ранее нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар снова попал в большой скандал. Одна из гостей недавней вечеринки Неймара рассказала, как звезда «Сантоса» изменил свою беременную девушку с ней и другими женщинами на вечеринке.

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Лионель Месси Неймар
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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