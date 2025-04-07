Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 18:05 |
230
0

Полесье – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок 23-го тура чемпионата Украины состоится 7 апреля в 18:00

07 апреля 2025, 18:05 |
230
0
Полесье – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

7 апреля проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились житомирское «Полесье» и львовские «Карпаты».

Команды играют на «Центральном городском стадионе» в Житомире. Начало встречи – в 18.00 по киевскому времени.

«Полесье» занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе клуба – 37 баллов. «Карпаты» набрали 32 очка и разместились на седьмой позиции.

Украинская Премьер-лига, 23-й тур. 7 апреля

Полесье Карпаты 0:0 (обновляется)

Видео голов:

По теме:
Капитан Левого Берега вернулся к тренировкам
Металлист – Металлист 1925 – 1:0. Боевое дерби. Видео гола и обзор матча
Буковина – Кудровка – 1:0. Поражение в меньшинстве. Видео гола и обзор
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Карпаты Львов Полесье - Карпаты видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ
Футбол | 06 апреля 2025, 18:31 2
Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ
Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ

Саутгемптон лишился шансов на выживания в элите за семь туров до завершения сезона

Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Футбол | 07 апреля 2025, 06:25 0
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико

4–7 апреля проходят матчи 30-го тура чемпионата Испании

«Существует одна национальность». Пушич – о легионерах и украинцах Шахтера
Футбол | 07.04.2025, 16:33
«Существует одна национальность». Пушич – о легионерах и украинцах Шахтера
«Существует одна национальность». Пушич – о легионерах и украинцах Шахтера
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
Бокс | 07.04.2025, 00:23
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
Денис БОЙКО: После столкновения с Гусевым Рамос кричал: «Я тебя заменю!»
Футбол | 07.04.2025, 09:30
Денис БОЙКО: После столкновения с Гусевым Рамос кричал: «Я тебя заменю!»
Денис БОЙКО: После столкновения с Гусевым Рамос кричал: «Я тебя заменю!»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
07.04.2025, 08:13
Бокс
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
06.04.2025, 08:50 11
Футбол
Боб АРУМ: «Знаете, какие сейчас тяжелые проблемы у Ломаченко?»
Боб АРУМ: «Знаете, какие сейчас тяжелые проблемы у Ломаченко?»
06.04.2025, 00:00 1
Бокс
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
06.04.2025, 09:34 1
Футбол
Тренер Черноморца: «Ракицкий сделал свое дело: ноль в обороне и ассист»
Тренер Черноморца: «Ракицкий сделал свое дело: ноль в обороне и ассист»
05.04.2025, 18:25 4
Футбол
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
06.04.2025, 09:19 9
Футбол
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
05.04.2025, 23:40
Теннис
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
07.04.2025, 02:53
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем