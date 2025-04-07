Месси переписал историю Интер Майами
В матче МЛС состоялось очередное достижение от аргентинца
В очередном матче MLS «Интер» Майами дома сыграл вничью с «Торонто» (1:1).
Единственный гол в составе «Интера» забил 37-летний аргентинский нападающий Лионель Месси.
Этот гол стал историческим для клуба из Майами. Для Лионеля Месси он стал 44-м результативным действием за клуб в MLS. Аргентинец добился этого результата за 29 матчей.
Предыдущее достижение принадлежало Гонсало Игуаину, совершившему 43 результативных действия в 67 матчах за «Интер».
With his first-half goal against Toronto FC, @InterMiamiCF's Lionel Messi (44 goal contributions in 29 games) surpassed Gonzalo Higuaín for the most goal contributions in club history, accomplishing the feat in 38 fewer matches. pic.twitter.com/l2qUUMbWGY— MLS Communications (@MLS_PR) April 7, 2025
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