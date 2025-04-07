Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси переписал историю Интер Майами
Major League Soccer
07 апреля 2025, 08:24 | Обновлено 07 апреля 2025, 08:28
909
1

Месси переписал историю Интер Майами

В матче МЛС состоялось очередное достижение от аргентинца

07 апреля 2025, 08:24 | Обновлено 07 апреля 2025, 08:28
909
1
Месси переписал историю Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Меси

В очередном матче MLS «Интер» Майами дома сыграл вничью с «Торонто» (1:1).

Единственный гол в составе «Интера» забил 37-летний аргентинский нападающий Лионель Месси.

Этот гол стал историческим для клуба из Майами. Для Лионеля Месси он стал 44-м результативным действием за клуб в MLS. Аргентинец добился этого результата за 29 матчей.

Предыдущее достижение принадлежало Гонсало Игуаину, совершившему 43 результативных действия в 67 матчах за «Интер».

По теме:
Интер Майами – Торонто – 1:1. Как забил Месси. Видео голов и обзор матча
Интер Майами с голом Месси не сумел обыграть одну из худших команд MLS 2025
ВИДЕО. А теперь гол: Месси все-таки забил в ворота Торонто и сравнял счет
Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Торонто (MLS) Интер Майами статистика Гонсало Игуаин
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Бокс | 07 апреля 2025, 07:47 2
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории

Британец считает, что Александр с ним на одном уровне

АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Футбол | 06 апреля 2025, 08:50 11
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»

Карло отреагировал на нереализованный пенальти от Винисиуса Жуниора

«Шовковский будет долго думать». В Буковине пригрозили Динамо
Футбол | 06.04.2025, 11:29
«Шовковский будет долго думать». В Буковине пригрозили Динамо
«Шовковский будет долго думать». В Буковине пригрозили Динамо
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Футбол | 06.04.2025, 15:47
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Вангелис Павлидис установил рекорд Бенфики в матче против Порту
Футбол | 07.04.2025, 07:53
Вангелис Павлидис установил рекорд Бенфики в матче против Порту
Вангелис Павлидис установил рекорд Бенфики в матче против Порту
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
ПереПІсяв
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
05.04.2025, 15:02 1
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Судья должен был снять с него очко. Как это возможно?»
Майк ТАЙСОН: «Судья должен был снять с него очко. Как это возможно?»
05.04.2025, 23:03
Бокс
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
05.04.2025, 21:55 5
Футбол
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
05.04.2025, 15:11 2
Футбол
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
05.04.2025, 20:45 1
Футбол
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
05.04.2025, 23:40
Теннис
Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
06.04.2025, 05:50 3
Футбол
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
05.04.2025, 15:55 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем