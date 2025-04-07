Интер Майами с голом Месси не сумел обыграть одну из худших команд MLS 2025

В ночь на 7 апреля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Торонто.

Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Первым на 45+3-й минуте отличился Федерико Бернардески с асиста Лоренцо Инсинье.

На 45+6-й легендарный Лионель Месси сравнял после передачи Теласко Сеговии. На счету Месси три гола и два ассиста в текущем сезоне MLS.

Лео мог оформить и дубль. На 39-й аргентинец поразил ворота соперников, но рефери отменил гол из-за фола во время атаки.

Помимо Месси, в этой встрече сыграли еще три экс-игрока Барселоны: Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Суарес был заменен на 69-й минуте, а Бускетс и Альба, как и Месси, отыграли весь матч.

В таблице Восточной конференции Интер Майами из-за этой ничьи упустил лидерство, пропустив вперед Коламбус Крю, у которого 15 очков. У подопечных Хавьера Маскерано 14 пунктов. Торонто с тремя набранными баллами идет на 14-й, предпоследней строчке.

MLS 2025. 6–7 апреля

Интер Майами – Торонто – 1:1

Голы: Месси, 45+6 – Бернардески, 45+3

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine