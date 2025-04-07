07.04.2025 02:00 – FT 1 : 1
Major League Soccer07 апреля 2025, 05:49 |
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Интер Майами – Торонто – 1:1. Как забил Месси. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча MLS 2025
07 апреля 2025, 05:49 |
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В ночь на 7 апреля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Торонто.
Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 1:1.
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Гол в составе хозяев на 45+3-й минуте забил легендарный аргентинский форвард Лионель Месси.
MLS 2025. 6–7 апреля
Интер Майами – Торонто – 1:1
Голы: Месси, 45+6 – Бернардески, 45+3
Видеообзор матча
События матча
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Бернардески (Торонто).
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