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МЛС США
Интер Майами
07.04.2025 02:00 – FT 1 : 1
Торонто
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Major League Soccer
07 апреля 2025, 05:49 |
65
0

Интер Майами – Торонто – 1:1. Как забил Месси. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча MLS 2025

07 апреля 2025, 05:49 |
65
0
Интер Майами – Торонто – 1:1. Как забил Месси. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 7 апреля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Торонто.

Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гол в составе хозяев на 45+3-й минуте забил легендарный аргентинский форвард Лионель Месси.

MLS 2025. 6–7 апреля

Интер Майами – Торонто – 1:1

Голы: Месси, 45+6 – Бернардески, 45+3

Видеообзор матча

События матча

45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Бернардески (Торонто).
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видео голов и обзор Интер Майами Торонто (MLS) Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Федерико Бернардески
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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