В ночь на 7 апреля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Торонто.

Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Гол в составе хозяев на 45+3-й минуте забил легендарный аргентинский форвард Лионель Месси.

MLS 2025. 6–7 апреля

Интер Майами – Торонто – 1:1

Голы: Месси, 45+6 – Бернардески, 45+3

Видеообзор матча