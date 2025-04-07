7 апреля Интер Майами играет против Торонто в матче очередного тура Major League Soccer (MLS).

На 39-й минуте Лионель Месси забил в ворота соперников, но рефери отменил гол из-за фола во время атаки.

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На 45+3-й гости вышли вперед благодаря голу Федерико Бернардески. А на 45+6-й Лео все-таки сумел отличиться и сравнял счет после паса Теласко Сеговии.

Команды ушли на перерыв со счетом 1:1.

ВИДЕО. А теперь гол: Месси все-таки забил в ворота Торонто и сравнял счет