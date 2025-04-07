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  4. ВИДЕО. А теперь гол: Месси все-таки забил в ворота Торонто и сравнял счет
Major League Soccer
07 апреля 2025, 03:13 |
267
0

ВИДЕО. А теперь гол: Месси все-таки забил в ворота Торонто и сравнял счет

Лионель отличился на 45+6-й минуте в матче MLS 2025 за Интер Майами

07 апреля 2025, 03:13 |
267
0
ВИДЕО. А теперь гол: Месси все-таки забил в ворота Торонто и сравнял счет
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

7 апреля Интер Майами играет против Торонто в матче очередного тура Major League Soccer (MLS).

На 39-й минуте Лионель Месси забил в ворота соперников, но рефери отменил гол из-за фола во время атаки.

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На 45+3-й гости вышли вперед благодаря голу Федерико Бернардески. А на 45+6-й Лео все-таки сумел отличиться и сравнял счет после паса Теласко Сеговии.

Команды ушли на перерыв со счетом 1:1.

ВИДЕО. А теперь гол: Месси все-таки забил в ворота Торонто и сравнял счет

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Major League Soccer (MLS) Торонто (MLS) Интер Майами Лионель Месси видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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