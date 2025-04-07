ВИДЕО. А теперь гол: Месси все-таки забил в ворота Торонто и сравнял счет
Лионель отличился на 45+6-й минуте в матче MLS 2025 за Интер Майами
7 апреля Интер Майами играет против Торонто в матче очередного тура Major League Soccer (MLS).
На 39-й минуте Лионель Месси забил в ворота соперников, но рефери отменил гол из-за фола во время атаки.
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На 45+3-й гости вышли вперед благодаря голу Федерико Бернардески. А на 45+6-й Лео все-таки сумел отличиться и сравнял счет после паса Теласко Сеговии.
Команды ушли на перерыв со счетом 1:1.
ВИДЕО. А теперь гол: Месси все-таки забил в ворота Торонто и сравнял счет
GO LA ZO DE LEO MESSI 💥🐐 pic.twitter.com/GJMqCLqOwe— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 7, 2025
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