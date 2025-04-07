ВИДЕО. Месси забил великолепный гол в матче MLS, но рефери его отменил
7 апреля проходит поединок между Интер Майами и Торонто
7 апреля проходит матч MLS между командами Интер Майами и Торонто.
Коллективы играют на арене Чейз Стэдиум в городе Форт Лодердейл. Время начала встречи – 02:00 по Киеву.
Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси забил гол на 39-й минуте.
Однако рефери отменил взятие ворот. Лео сфолил на хавбеке соперников Дейби Флореса перед результативном ударом с левой ноги.
Помимо Месси, со старта цаплей вышли еще три экс-игрока Барселоны: Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.
В итоге под конец тайма вперед вышли гости – мяч оформил Федерико Бернардески после ассиста Лоренцо Инсинье.
ВИДЕО. Месси забил великолепный гол в матче MLS, но рефери его отменил
WHAT A GOAL 🐐✨ pic.twitter.com/XY8bR1j44T— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 6, 2025
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