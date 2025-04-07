7 апреля проходит матч MLS между командами Интер Майами и Торонто.

Коллективы играют на арене Чейз Стэдиум в городе Форт Лодердейл. Время начала встречи – 02:00 по Киеву.

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси забил гол на 39-й минуте.

Однако рефери отменил взятие ворот. Лео сфолил на хавбеке соперников Дейби Флореса перед результативном ударом с левой ноги.

Помимо Месси, со старта цаплей вышли еще три экс-игрока Барселоны: Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

В итоге под конец тайма вперед вышли гости – мяч оформил Федерико Бернардески после ассиста Лоренцо Инсинье.

ВИДЕО. Месси забил великолепный гол в матче MLS, но рефери его отменил