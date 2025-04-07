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  4. ВИДЕО. Месси забил великолепный гол в матче MLS, но рефери его отменил
Major League Soccer
07 апреля 2025, 03:02 | Обновлено 07 апреля 2025, 03:03
156
0

ВИДЕО. Месси забил великолепный гол в матче MLS, но рефери его отменил

7 апреля проходит поединок между Интер Майами и Торонто

07 апреля 2025, 03:02 | Обновлено 07 апреля 2025, 03:03
156
0
ВИДЕО. Месси забил великолепный гол в матче MLS, но рефери его отменил
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

7 апреля проходит матч MLS между командами Интер Майами и Торонто.

Коллективы играют на арене Чейз Стэдиум в городе Форт Лодердейл. Время начала встречи – 02:00 по Киеву.

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси забил гол на 39-й минуте.

Однако рефери отменил взятие ворот. Лео сфолил на хавбеке соперников Дейби Флореса перед результативном ударом с левой ноги.

Помимо Месси, со старта цаплей вышли еще три экс-игрока Барселоны: Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

В итоге под конец тайма вперед вышли гости – мяч оформил Федерико Бернардески после ассиста Лоренцо Инсинье.

ВИДЕО. Месси забил великолепный гол в матче MLS, но рефери его отменил

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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