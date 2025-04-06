ВИДЕО. Не сдержал эмоций. Рафинья после матча с Бетисом поссорился с Фликом
Также бразилец толкнул тер Штегена
5 апреля прошел матч «Барселоны» против «Бетиса» в 30-м туре испанской Ла лиги.
Каталонский коллектив принимает соперника на своем стадионе «Монжуик».
Несмотря на статус лидера, «Барселона» не смогла переиграть оппонента и расписала мировую с «Бетисом» – 1:1.
После матча бразильский вингер «сине-гранатовых» Рафинья набросился на бокового судью с претензиями. Досталось и главному тренеру «Барселоны» Ганс-Дитер Флику, пытавшемуся успокоить игрока.
Также на пути в подтрибунное помещение бразилец на эмоциях толкнул своего партнера Марк-Андре тер Штегена.
ВИДЕО. Не сдержал эмоций. Рафинья после матча с Бетисом поссорился с Фликом
God only knows what this linesman was telling Raphinha…— ᴘɢ² (@angrygavi) April 5, 2025
Flick & Ter Stegen were just calming him down!!pic.twitter.com/scSPXcEpXA
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