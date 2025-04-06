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  4. ВИДЕО. Не сдержал эмоций. Рафинья после матча с Бетисом поссорился с Фликом
Испания
06 апреля 2025, 12:37 | Обновлено 06 апреля 2025, 12:39
879
1

ВИДЕО. Не сдержал эмоций. Рафинья после матча с Бетисом поссорился с Фликом

Также бразилец толкнул тер Штегена

06 апреля 2025, 12:37 | Обновлено 06 апреля 2025, 12:39
879
1
ВИДЕО. Не сдержал эмоций. Рафинья после матча с Бетисом поссорился с Фликом
Getty Images/Global Images Ukraine

5 апреля прошел матч «Барселоны» против «Бетиса» в 30-м туре испанской Ла лиги.

Каталонский коллектив принимает соперника на своем стадионе «Монжуик».

Несмотря на статус лидера, «Барселона» не смогла переиграть оппонента и расписала мировую с «Бетисом» – 1:1.

После матча бразильский вингер «сине-гранатовых» Рафинья набросился на бокового судью с претензиями. Досталось и главному тренеру «Барселоны» Ганс-Дитер Флику, пытавшемуся успокоить игрока.

Также на пути в подтрибунное помещение бразилец на эмоциях толкнул своего партнера Марк-Андре тер Штегена.

ВИДЕО. Не сдержал эмоций. Рафинья после матча с Бетисом поссорился с Фликом

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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T-800
не хватало еще Барселоне своего Винисиуса ...
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