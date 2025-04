5 апреля прошел матч «Барселоны» против «Бетиса» в 30-м туре испанской Ла лиги.

Каталонский коллектив принимает соперника на своем стадионе «Монжуик».

Несмотря на статус лидера, «Барселона» не смогла переиграть оппонента и расписала мировую с «Бетисом» – 1:1.

После матча бразильский вингер «сине-гранатовых» Рафинья набросился на бокового судью с претензиями. Досталось и главному тренеру «Барселоны» Ганс-Дитер Флику, пытавшемуся успокоить игрока.

Также на пути в подтрибунное помещение бразилец на эмоциях толкнул своего партнера Марк-Андре тер Штегена.

ВИДЕО. Не сдержал эмоций. Рафинья после матча с Бетисом поссорился с Фликом

God only knows what this linesman was telling Raphinha…



Flick & Ter Stegen were just calming him down!!pic.twitter.com/scSPXcEpXA