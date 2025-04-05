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Манчестер Сити
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Англия
05 апреля 2025, 22:32 |
118
0

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата АПЛ

Поединок состоится 6 апреля в 18:30 по Киеву

05 апреля 2025, 22:32 |
118
0
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 6 апреля, состоится матч 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» провел серию матчей без поражений, сыграв вничью с «Эвертоном» (2:2) и «Арсеналом» (1:1) и одержав победы над «Ипсвич Таун» (3:2) и «Лестером» (3:0). А вот в поединке предыдущего тура команда Рубена Аморима со счетом 0:1 уступила «Ноттингем Форест». Это поражение стало для «Манчестер Юнайтед» 13-м в матчах АПЛ в этом сезоне. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы, что явно не соответствует амбициям клуба.

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» не радует болельщиков стабильностью результатов. Команда Пепа Гварлиолы после победы на «Тоттенхэмом» (1:0) потерпела поражение от «Ноттингем Форест» (0:1). Затем были ничья с «Брайтоном» (2:2) и победа в матче с «Лестером» (2:0). В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает пятое место. «Челси» впереди на один балл. Подопечным Гвардиолы предстоит напряженная борьба за место в зоне Лиги чемпионов. Команде будет непросто, ведь в ближайших матчах придется обходиться без Эрлинга Холанда. Норвежский форвард получил травму и ориентировочно вернется в строй в мае.

Личные встречи

В первом круге манчестерское дерби закончилось победой «Юнайтед» со счетом 2:1. Из последних пяти матчей команды выиграли по два и один раз сыграли вничью.

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» забивает в среднем по 1,4 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Сити» в гостях составляет 1,67 гола за матч.

Возможные составы

  • «Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, где Лигт, Йоро, Фернандеш, Гарначо, Доргу, Далот, Хойлунд, Каземиро, Зиркзе.
  • «Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Диаш, О'Райли, Нунеш, Гюндоган, Гонсалес, Грилиш, Доку, Савиньо, Мармуш.

Прогноз

Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,66.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
6 апреля 2025 -
18:30
Манчестер Сити
Тотал больше 2,5 1,66 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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