Джеймс Тарковски дважды за неделю обновил рекорд Премьер-Лиги
Матч в Ливерпуле между «Эвертоном» и «Арсеналом» оказался богатым на события
«Эвертон» с Арсеналом на Гудисон Парк сыграли вничью 1:1 в рамках Премьер-Лиги.
Джеймс Тарковски второй раз за неделю обновил рекорд Премьер-Лиги по количеству полученных желтых карточек без единого удаления. В матче против «Арсенала» 32-летний английский защитник «Эвертона» получил свой 64-й горчичник.
«Арсенал» сумел продолжить свою беспроигрышную серию в этом сезоне в тех матчах, когда команда забивала первой (14 побед, 6 ничьих, 0 поражений).
«Канониры» также демонстрируют феноменальный результат в матчах, в которых они лидируют после первого тайма. Уже 61 раз подряд в Премьер-Лиге Арсенал не проигрывает в таких матчах (52 победы, 9 ничьих, 0 поражений).
James Tarkowski goes outright top of this list 🟨#EVEARS pic.twitter.com/DpWukh2MCm— BBC Sport (@BBCSport) April 5, 2025
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