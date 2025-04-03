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  4. Забарный претендует на звание лучшего игрока Борнмута в марте
Англия
03 апреля 2025, 17:27 |
177
2

Забарный претендует на звание лучшего игрока Борнмута в марте

«Борнмут» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата

03 апреля 2025, 17:27 |
177
2
Забарный претендует на звание лучшего игрока Борнмута в марте
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Английский «Борнмут» опубликовал имена номинантов, которые претендуют на звание лучшего игрока клуба в марте.

Среди четырех кандидатов нашлось место украинскому защитнику Илье Забарному. В прошлом месяце футболист провел два матча – против «Брентфорда» в чемпионате (1:2) и «Манчестер Сити» в Кубке Англии (1:2).

Соперниками украинца в этой номинации будут защитника Милош Керкез и Дин Хейсен, а также нападающий Эванилсон. Голосование проводится на официальном аккаунте «Борнмута» в социальной сети X.

Подопечные Андони Ираолы набрали 44 балла и занимают десятое место в турнирной таблице. 5 апреля «вишни» сыграют на выезде против «Вест Хэма» в матче 31-го тура Английской Пренмьер-лиги.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Дин Хейсен Милош Керкез Эванилсон лучший игрок
Николай Титюк Источник: ФК Борнмут
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Комментарии 2
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Falko
Я, звичайно, "за". Іллюха просто найкращий, березень не виняток ;)
Але. У Борнмута березень був не айс. Тому Забарний найкращий - бо в березні майже не грав? ))
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0
adidas77
Без варіантів Ілля найкращий!
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0
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