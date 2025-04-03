Забарный претендует на звание лучшего игрока Борнмута в марте
«Борнмут» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата
Английский «Борнмут» опубликовал имена номинантов, которые претендуют на звание лучшего игрока клуба в марте.
Среди четырех кандидатов нашлось место украинскому защитнику Илье Забарному. В прошлом месяце футболист провел два матча – против «Брентфорда» в чемпионате (1:2) и «Манчестер Сити» в Кубке Англии (1:2).
Соперниками украинца в этой номинации будут защитника Милош Керкез и Дин Хейсен, а также нападающий Эванилсон. Голосование проводится на официальном аккаунте «Борнмута» в социальной сети X.
Подопечные Андони Ираолы набрали 44 балла и занимают десятое место в турнирной таблице. 5 апреля «вишни» сыграют на выезде против «Вест Хэма» в матче 31-го тура Английской Пренмьер-лиги.
Your @MMJBournemouth Player of the Month nominees for March 🙌— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 2, 2025
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Але. У Борнмута березень був не айс. Тому Забарний найкращий - бо в березні майже не грав? ))