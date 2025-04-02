Украина. Премьер лига02 апреля 2025, 19:07 |
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Рух – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча четвертьфинала Кубка Украины
02 апреля 2025, 19:07 |
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В среду, 2 апреля, в 18:00 начался матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором играют «Рух» и «Динамо».
Команды играют на стадионе «Арена Львов» во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживает матч арбитр Виталий Романов.
Кубка Украины 2024/2025. 2 апреля, 1/4 финала.
Рух – Динамо – 0:1 (обновляется)
Голы: Пихаленок, 43.
ГОЛ! Пихаленок, 43 мин, 0:1
Трансляция матча
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