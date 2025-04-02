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  4. Рух – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 19:07 |
1339
0

Рух – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча четвертьфинала Кубка Украины

02 апреля 2025, 19:07 |
1339
0
Рух – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо

В среду, 2 апреля, в 18:00 начался матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором играют «Рух» и «Динамо».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч арбитр Виталий Романов.

Кубка Украины 2024/2025. 2 апреля, 1/4 финала.

Рух – Динамо – 0:1 (обновляется)
Голы: Пихаленок, 43.

ГОЛ! Пихаленок, 43 мин, 0:1

Трансляция матча

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Рух Львов Рух - Динамо видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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