Арсенал в матче против Фулгема продлил свою фантастическую серию

Арсенал увеличил свою рекордную беспроигрышную домашнюю серию в дерби против Фулхэма в рамках АПЛ до 32 матчей (25 побед и 7 ничьих), одержав победу со счетом 2:1.

Фулхэм никогда не побеждал Арсенал на выезде. Это достижение Арсенала рекордно, ни одна команда лиги не может похвастаться таким результатом.

Лондонское дерби подарило также яркое возвращение Букайо Сака, сыгравшего за Арсенал впервые с 21 декабря и отличившегося забитым голом уже через 7 минут после выхода на поле.

Три сезона подряд 23-летний англичанин забивает 10+ голов и отдает 10+ результативных передач. Это лучший показатель со времен Алексиса Санчеса, который достиг подобных результатов в сезонах с 2014/15 по 2016/17.

