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  4. Арсенал в матче против Фулгема продлил свою фантастическую серию
Англия
02 апреля 2025, 08:34 |
153
0

Арсенал в матче против Фулгема продлил свою фантастическую серию

В матче Арсенал – Фулхэм хозяева продолжили свою уникальную домашнюю серию против «дачников»

02 апреля 2025, 08:34 |
153
0
Арсенал в матче против Фулгема продлил свою фантастическую серию
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал – Фулхэм

Арсенал увеличил свою рекордную беспроигрышную домашнюю серию в дерби против Фулхэма в рамках АПЛ до 32 матчей (25 побед и 7 ничьих), одержав победу со счетом 2:1.

Фулхэм никогда не побеждал Арсенал на выезде. Это достижение Арсенала рекордно, ни одна команда лиги не может похвастаться таким результатом.

Лондонское дерби подарило также яркое возвращение Букайо Сака, сыгравшего за Арсенал впервые с 21 декабря и отличившегося забитым голом уже через 7 минут после выхода на поле.

Три сезона подряд 23-летний англичанин забивает 10+ голов и отдает 10+ результативных передач. Это лучший показатель со времен Алексиса Санчеса, который достиг подобных результатов в сезонах с 2014/15 по 2016/17.

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Фулхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Букайо Сака Арсенал - Фулхэм статистика
Виталий Бондалетов Источник: Opta
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