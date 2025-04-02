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02 апреля 2025, 05:28 |
25
0

ВИДЕО. Надаль посетил матч Реала в Кубке. Реакция легенды на гол Рюдигера

Именитый экс-теннисист поддерживал любимую команду в игре против Реала Сосьедад

02 апреля 2025, 05:28 |
25
0
ВИДЕО. Надаль посетил матч Реала в Кубке. Реакция легенды на гол Рюдигера
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Легендарный экс-теннисист Рафаэль Надаль посетил ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между Реалом Мадрид и Реалом Сосьедад (4:4).

Четвертый мяч на 115-й минуте для королевского клуба забил Антонио Рюдигер. Этот гол вывел сливочных в финал, поскольку по сумме двух встречи они выиграли у бело-синих это противостояние [первый поединок – 1:0].

Надаль – давний фанат Реала. В сети завирусилась реакция Рафы на забитый мяч Рюдигера. Бывший теннисист не сдерживал эмоций и был очень рад итоговой победы любимой команды.

ВИДЕО. Надаль посетил матч Реала в Кубке. Реакция легенды на гол Рюдигера

ФОТО. Надаль присутствовал на игре Реал Мадрид – Реал Сосьедад

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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