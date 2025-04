Легендарный экс-теннисист Рафаэль Надаль посетил ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между Реалом Мадрид и Реалом Сосьедад (4:4).

Четвертый мяч на 115-й минуте для королевского клуба забил Антонио Рюдигер. Этот гол вывел сливочных в финал, поскольку по сумме двух встречи они выиграли у бело-синих это противостояние [первый поединок – 1:0].

Надаль – давний фанат Реала. В сети завирусилась реакция Рафы на забитый мяч Рюдигера. Бывший теннисист не сдерживал эмоций и был очень рад итоговой победы любимой команды.

ВИДЕО. Надаль посетил матч Реала в Кубке. Реакция легенды на гол Рюдигера

Rafa Nadal cheering on Real Madrid



He looks more stressed watching this game than he ever did at Roland Garros 😂



pic.twitter.com/8lJzGEwaXQ