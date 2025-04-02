ВИДЕО. Надаль посетил матч Реала в Кубке. Реакция легенды на гол Рюдигера
Именитый экс-теннисист поддерживал любимую команду в игре против Реала Сосьедад
Легендарный экс-теннисист Рафаэль Надаль посетил ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между Реалом Мадрид и Реалом Сосьедад (4:4).
Четвертый мяч на 115-й минуте для королевского клуба забил Антонио Рюдигер. Этот гол вывел сливочных в финал, поскольку по сумме двух встречи они выиграли у бело-синих это противостояние [первый поединок – 1:0].
Надаль – давний фанат Реала. В сети завирусилась реакция Рафы на забитый мяч Рюдигера. Бывший теннисист не сдерживал эмоций и был очень рад итоговой победы любимой команды.
ВИДЕО. Надаль посетил матч Реала в Кубке. Реакция легенды на гол Рюдигера
Rafa Nadal cheering on Real Madrid— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 2, 2025
He looks more stressed watching this game than he ever did at Roland Garros 😂
pic.twitter.com/8lJzGEwaXQ
ФОТО. Надаль присутствовал на игре Реал Мадрид – Реал Сосьедад
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