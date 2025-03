Впервые с 2022 года Атлетико провел 3 матча Ла Лиги подряд без побед

«Атлетико» Мадрид в последней игре против «Эспаньола» сыграл вничью и увеличил свою серию без побед в Ла Лиге до трех матчей (1 ничья, 2 поражения).

29 марта состоялся поединок 29-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Барселона». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. По голу забили Аспиликуэта и Пуадо.

До этого матча «матрасники» потерпели поражения в чемпионате от «Хетафе» (1:2) и «Барселоны» (2:4).

В текущей кампании Ла Лиги команда Диего Симеоне находится на третьей позиции с 57 очками в турнирной таблице (16 побед, 9 ничьих, 4 поражения).

