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  4. ФОТО. «То, по чему скучаешь». Трубин отреагировал на триумф Бенфики
Португалия
29 марта 2025, 11:52 |
214
0

ФОТО. «То, по чему скучаешь». Трубин отреагировал на триумф Бенфики

Украинский голкипер провел убедительный матч в чемпионате Португалии

29 марта 2025, 11:52 |
214
0
ФОТО. «То, по чему скучаешь». Трубин отреагировал на триумф Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин поделился эмоциями после победы своей команды над «Жил Висенте» (3:0) в матче 26 тура чемпионата Португалии.

«Это то, по чему скучаешь даже после небольшого перерыва. Игра. Эмоции. Победа», – лаконично написал Трубин.

В нынешнем сезоне Бенфика занимает второе место чемпионата Португалии, имея в своем активе 62 турнирных пункта после 26 сыгранных матчей.

На нашем сайте доступен видеообзор матча «Жил Висенте» – «Бенфика», где Анатолий Трубин оставил свои ворота «сухими».

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Жил Висенте Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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