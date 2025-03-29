ФОТО. «То, по чему скучаешь». Трубин отреагировал на триумф Бенфики

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин поделился эмоциями после победы своей команды над «Жил Висенте» (3:0) в матче 26 тура чемпионата Португалии.

«Это то, по чему скучаешь даже после небольшого перерыва. Игра. Эмоции. Победа», – лаконично написал Трубин.

В нынешнем сезоне Бенфика занимает второе место чемпионата Португалии, имея в своем активе 62 турнирных пункта после 26 сыгранных матчей.

На нашем сайте доступен видеообзор матча «Жил Висенте» – «Бенфика», где Анатолий Трубин оставил свои ворота «сухими».