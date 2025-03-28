ЛНЗ – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встречаются в матче 22-го тура УПЛ
28 марта, начался матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Полесье».
Команды встречаются на стадионе «Черкассы-Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Оба коллектива с первых минут настроены на борьбу.
Первый тайм команды завершили без голов. Хотя на 26-й минуте Чоботенко забил за «Полесье», но сделал это рукой.
Украинская Премьер-лига. 22-й тур. 28 марта
ЛНЗ Черкассы – Полесье Житомир – 0:0 (Перерыв)
Голы:
Видео голов и обзор матча
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