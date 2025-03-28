ЛНЗ – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

28 марта, начался матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Полесье».

Команды встречаются на стадионе «Черкассы-Арена».

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Оба коллектива с первых минут настроены на борьбу.

Первый тайм команды завершили без голов. Хотя на 26-й минуте Чоботенко забил за «Полесье», но сделал это рукой.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур. 28 марта

ЛНЗ Черкассы – Полесье Житомир – 0:0 (Перерыв)

Голы:

Видео голов и обзор матча