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Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 16:26 | Обновлено 28 марта 2025, 16:32
323
0

ЛНЗ – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встречаются в матче 22-го тура УПЛ

28 марта 2025, 16:26 | Обновлено 28 марта 2025, 16:32
323
0
ЛНЗ – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

28 марта, начался матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Полесье».

Команды встречаются на стадионе «Черкассы-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Оба коллектива с первых минут настроены на борьбу.

Первый тайм команды завершили без голов. Хотя на 26-й минуте Чоботенко забил за «Полесье», но сделал это рукой.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур. 28 марта

ЛНЗ Черкассы – Полесье Житомир – 0:0 (Перерыв)

Голы:

Видео голов и обзор матча

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир ЛНЗ - Полесье видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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