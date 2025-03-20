Каталонцы не довольны. Стала известна дата матча Барселона – Осасуна

Королевская испанская федерация футбола отклонила апелляцию «Барселоны» относительно даты перенесенного матча против «Осасуны».

Федерация назначила поединок 27-го тура Ла Лиги на 27 марта. Однако эта дата не устраивает ни «Барселону», ни «Осасуну».

Каталонский клуб не сможет рассчитывать на шестерых игроков, которые не успеют вернуться из сборных.

Из-за этого у «Осасуны» переносится матч с «Атлетиком» из Бильбао с 28 марта на 30 марта.

Таким образом, «Барселона» и «Осасуна» сыграют 27 марта. Эта игра должна была состояться 8 марта, но ее перенесли из-за смерти врача «каталонского» клуба Карлеса Миньярро.

Ранее стало известно, что «Барселона» в этом сезоне не вернется на «Камп Ноу».