Каталонцы не довольны. Стала известна дата матча Барселона – Осасуна
Команды встретятся 27 марта
Королевская испанская федерация футбола отклонила апелляцию «Барселоны» относительно даты перенесенного матча против «Осасуны».
Федерация назначила поединок 27-го тура Ла Лиги на 27 марта. Однако эта дата не устраивает ни «Барселону», ни «Осасуну».
Каталонский клуб не сможет рассчитывать на шестерых игроков, которые не успеют вернуться из сборных.
Из-за этого у «Осасуны» переносится матч с «Атлетиком» из Бильбао с 28 марта на 30 марта.
Таким образом, «Барселона» и «Осасуна» сыграют 27 марта. Эта игра должна была состояться 8 марта, но ее перенесли из-за смерти врача «каталонского» клуба Карлеса Миньярро.
Ранее стало известно, что «Барселона» в этом сезоне не вернется на «Камп Ноу».
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