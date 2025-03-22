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22 марта 2025, 10:43 | Обновлено 22 марта 2025, 10:52
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Победа Англии с Тухелем, неудача Луческу, серия пенальти для молодежки

Главные новости за 21 марта на Sport.ua

22 марта 2025, 10:43 | Обновлено 22 марта 2025, 10:52
320
0
Победа Англии с Тухелем, неудача Луческу, серия пенальти для молодежки
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 21 марта.

1A. Старт квалификации ЧМ-2026. Итоги дня: победа Англии, фиаско Луческу
В этот игровой день прошли шесть поединков в трех группах

1B. Гол Кейна и дебют Тухеля. Англия переиграла Албанию на старте отбора к ЧМ
В первом тайме отличился молодой Майлз Льюис-Скелли

2A. Первое поражение Луческу. Румыния потерпела фиаско в первом матче отбора ЧМ
Румыны уступили сборной Боснии и Герцеговины в 1-м туре группы H

2B. Левандовски принес сборной Польши победу на старте квалификации ЧМ-2026
Поляки одолели Литву, Финляндия справилась с Мальтой

3. ФОТО. Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч плей-офф Лиги наций
Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке

4. ОФИЦИАЛЬНО. Украина потеряла двух игроков на ответный матч против Бельгии
Алексей Сыч и Ефим Конопля не помогут команде

5. Ничья с неоднозначным осадком. Украина U-21 разошлась миром со Словенией
Команда Мельгосы провела тайм интересного футбола, а после перерыва отдыхала

6. На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
Илья Забарный продолжает интересовать ПСЖ

7A. Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Элина в двух сетах переиграла Белинду и вышла в 3-й раунд тысячника в США

7B. Костюк стартовала на престижном турнире WTA 1000 в Майами с трудной победы
В 1/32 финала Марта в трех сетах переиграла Кимберли Биррелл

8A. Йоханнес Бе выиграл спринт, в топ-пятерке – все норвежцы. Пидручный – 26-й
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9. Прыжки в высоту. Дорощук занял 5-е место на ЧМ, Никитин – на 9-й позиции
Украинские спортсмены не сумели завоевать медали на чемпионате мира в Нанкине

10. Блестяще! Но до идеально не хватило еще одного забитого мяча
О победе над Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций

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Николай Степанов Sport.ua
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