Победа Англии с Тухелем, неудача Луческу, серия пенальти для молодежки
Главные новости за 21 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 21 марта.
1A. Старт квалификации ЧМ-2026. Итоги дня: победа Англии, фиаско Луческу
В этот игровой день прошли шесть поединков в трех группах
1B. Гол Кейна и дебют Тухеля. Англия переиграла Албанию на старте отбора к ЧМ
В первом тайме отличился молодой Майлз Льюис-Скелли
2A. Первое поражение Луческу. Румыния потерпела фиаско в первом матче отбора ЧМ
Румыны уступили сборной Боснии и Герцеговины в 1-м туре группы H
2B. Левандовски принес сборной Польши победу на старте квалификации ЧМ-2026
Поляки одолели Литву, Финляндия справилась с Мальтой
3. ФОТО. Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч плей-офф Лиги наций
Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке
4. ОФИЦИАЛЬНО. Украина потеряла двух игроков на ответный матч против Бельгии
Алексей Сыч и Ефим Конопля не помогут команде
5. Ничья с неоднозначным осадком. Украина U-21 разошлась миром со Словенией
Команда Мельгосы провела тайм интересного футбола, а после перерыва отдыхала
6. На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
Илья Забарный продолжает интересовать ПСЖ
7A. Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Элина в двух сетах переиграла Белинду и вышла в 3-й раунд тысячника в США
7B. Костюк стартовала на престижном турнире WTA 1000 в Майами с трудной победы
В 1/32 финала Марта в трех сетах переиграла Кимберли Биррелл
8A. Йоханнес Бе выиграл спринт, в топ-пятерке – все норвежцы. Пидручный – 26-й
В этот уик-энд Йоханнес завершит карьеру на домашнем этапе Кубке мира
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9. Прыжки в высоту. Дорощук занял 5-е место на ЧМ, Никитин – на 9-й позиции
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10. Блестяще! Но до идеально не хватило еще одного забитого мяча
О победе над Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций
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