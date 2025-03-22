Победа Англии с Тухелем, неудача Луческу, серия пенальти для молодежки

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 21 марта.

1A. Старт квалификации ЧМ-2026. Итоги дня: победа Англии, фиаско Луческу

В этот игровой день прошли шесть поединков в трех группах

1B. Гол Кейна и дебют Тухеля. Англия переиграла Албанию на старте отбора к ЧМ

В первом тайме отличился молодой Майлз Льюис-Скелли

2A. Первое поражение Луческу. Румыния потерпела фиаско в первом матче отбора ЧМ

Румыны уступили сборной Боснии и Герцеговины в 1-м туре группы H

2B. Левандовски принес сборной Польши победу на старте квалификации ЧМ-2026

Поляки одолели Литву, Финляндия справилась с Мальтой

3. ФОТО. Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч плей-офф Лиги наций

Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке

4. ОФИЦИАЛЬНО. Украина потеряла двух игроков на ответный матч против Бельгии

Алексей Сыч и Ефим Конопля не помогут команде

5. Ничья с неоднозначным осадком. Украина U-21 разошлась миром со Словенией

Команда Мельгосы провела тайм интересного футбола, а после перерыва отдыхала

6. На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира

Илья Забарный продолжает интересовать ПСЖ

7A. Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами

Элина в двух сетах переиграла Белинду и вышла в 3-й раунд тысячника в США

7B. Костюк стартовала на престижном турнире WTA 1000 в Майами с трудной победы

В 1/32 финала Марта в трех сетах переиграла Кимберли Биррелл

8A. Йоханнес Бе выиграл спринт, в топ-пятерке – все норвежцы. Пидручный – 26-й

В этот уик-энд Йоханнес завершит карьеру на домашнем этапе Кубке мира

8B. Цена 0.2 сек. Пройсс и Жанмонно выдали яркий спектакль, Городна – в топ-15

Украинка Юлия Джима в спринте в Холменколлене финишировала 23-й

8C. Непревзойденный Йоханнес, удивительные норвежцы и мастер-класс от Пройсс

Анализ первых гонок заключительного этапа Кубка мира

9. Прыжки в высоту. Дорощук занял 5-е место на ЧМ, Никитин – на 9-й позиции

Украинские спортсмены не сумели завоевать медали на чемпионате мира в Нанкине

10. Блестяще! Но до идеально не хватило еще одного забитого мяча

О победе над Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций