Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч плей-офф Лиги наций

Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.

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20 марта сборная Украины в испанской Мурсии провела матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии (3:1).

Таким образом, перед ответной игрой команда Сергея Реброва имеет гандикап в два мяча.

ФОТО. Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч плей-офф Лиги наций