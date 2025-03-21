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Лига наций
21 марта 2025, 22:23 | Обновлено 21 марта 2025, 22:32
739
0

ФОТО. Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч плей-офф Лиги наций

Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке

21 марта 2025, 22:23 | Обновлено 21 марта 2025, 22:32
739
0
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч плей-офф Лиги наций
УАФ

Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч плей-офф Лиги наций

Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.

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20 марта сборная Украины в испанской Мурсии провела матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии (3:1).

Таким образом, перед ответной игрой команда Сергея Реброва имеет гандикап в два мяча.

ФОТО. Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч плей-офф Лиги наций

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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