Лига наций21 марта 2025, 22:23 | Обновлено 21 марта 2025, 22:32
739
0
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч плей-офф Лиги наций
Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке
21 марта 2025, 22:23 | Обновлено 21 марта 2025, 22:32
739
0
Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч плей-офф Лиги наций
Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
20 марта сборная Украины в испанской Мурсии провела матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии (3:1).
Таким образом, перед ответной игрой команда Сергея Реброва имеет гандикап в два мяча.
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч плей-офф Лиги наций
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