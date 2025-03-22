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  4. Рекордсмен Англии. Кейн достиг отметки в 70 голов на международном уровне
Чемпионат мира
22 марта 2025, 11:06 |
49
0

Рекордсмен Англии. Кейн достиг отметки в 70 голов на международном уровне

Гарри отметился забитым мячом в ворота сборной Албании

22 марта 2025, 11:06 |
49
0
Рекордсмен Англии. Кейн достиг отметки в 70 голов на международном уровне
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард сборной Англии Гарри Кейн в игре против Албании отметился забитым мячом, который стал его 70-м голом на международном уровне. Кейн является рекордсменом по количеству голов за команду Англии.

21 марта состоялась встреча 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Албании. Игра завершилась победой англичан со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Льюис-Скелли и Гарри Кейн.

Для достижения этой отметки Гарри понадобилось 104 матча. Кроме 70 голов, англичанин также отдал 19 результативных передач.

Кроме Англии и Албании, в группу K также входят сборные Сербии, Латвии и Андорры.

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сборная Англии по футболу сборная Албании по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Гарри Кейн
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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