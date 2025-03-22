Рекордсмен Англии. Кейн достиг отметки в 70 голов на международном уровне

Форвард сборной Англии Гарри Кейн в игре против Албании отметился забитым мячом, который стал его 70-м голом на международном уровне. Кейн является рекордсменом по количеству голов за команду Англии.

21 марта состоялась встреча 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Албании. Игра завершилась победой англичан со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Льюис-Скелли и Гарри Кейн.

Для достижения этой отметки Гарри понадобилось 104 матча. Кроме 70 голов, англичанин также отдал 19 результативных передач.

Кроме Англии и Албании, в группу K также входят сборные Сербии, Латвии и Андорры.