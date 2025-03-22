Рекордсмен Англии. Кейн достиг отметки в 70 голов на международном уровне
Гарри отметился забитым мячом в ворота сборной Албании
Форвард сборной Англии Гарри Кейн в игре против Албании отметился забитым мячом, который стал его 70-м голом на международном уровне. Кейн является рекордсменом по количеству голов за команду Англии.
21 марта состоялась встреча 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Албании. Игра завершилась победой англичан со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Льюис-Скелли и Гарри Кейн.
Для достижения этой отметки Гарри понадобилось 104 матча. Кроме 70 голов, англичанин также отдал 19 результативных передач.
Кроме Англии и Албании, в группу K также входят сборные Сербии, Латвии и Андорры.
Harry Kane has scored 70 goals for England. pic.twitter.com/oU14BRHHAO— StatMuse FC (@statmusefc) March 21, 2025
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