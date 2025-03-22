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  4. КОНОПЛЯНКА: «В этом случае позиция, на которой играет Мудрик, не нужна»
Лига наций
22 марта 2025, 11:07 |
151
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КОНОПЛЯНКА: «В этом случае позиция, на которой играет Мудрик, не нужна»

Экс-футболист сборной Украины прокомментировал отсутствие вингера

22 марта 2025, 11:07 |
151
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КОНОПЛЯНКА: «В этом случае позиция, на которой играет Мудрик, не нужна»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка поделился мнением об отсутствии в лагере национальной команды Михаила Мудрика:

«Все зависит от той тактики, которая будет выбрана на матч с Бельгией. Мы можем играть в пять защитников, в таком случае позиция на которой играет Мудрик, не нужна. Тренерский штаб может полностью перестроить структуру команды. Мне кажется, что нужно пробовать разные варианты, чтобы сборная Бельгии не могла догадаться, в какой футбол мы играем.

Многое зависит от установок тренера – Руди Гарсии. Я знаком с Тедеско, он сначала играл в привлекательный футбол, потом все изменилось. Если футболисты Бельгии будут играть, как одно целое, нам будет тяжело. Но никаких прогнозов делать не буду», – подытожил Коноплянка.

В первом матче плей-офф Лиги наций Украина одолела Бельгию со счетом 3:1. Ответный поединок состоится 23 марта в городе Генк. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Михаил Мудрик Евгений Коноплянка
Николай Титюк Источник: ВЗбирна
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Коноплянка, ти був кращим за Мудрика набагато. 
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