КОНОПЛЯНКА: «В этом случае позиция, на которой играет Мудрик, не нужна»
Экс-футболист сборной Украины прокомментировал отсутствие вингера
Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка поделился мнением об отсутствии в лагере национальной команды Михаила Мудрика:
«Все зависит от той тактики, которая будет выбрана на матч с Бельгией. Мы можем играть в пять защитников, в таком случае позиция на которой играет Мудрик, не нужна. Тренерский штаб может полностью перестроить структуру команды. Мне кажется, что нужно пробовать разные варианты, чтобы сборная Бельгии не могла догадаться, в какой футбол мы играем.
Многое зависит от установок тренера – Руди Гарсии. Я знаком с Тедеско, он сначала играл в привлекательный футбол, потом все изменилось. Если футболисты Бельгии будут играть, как одно целое, нам будет тяжело. Но никаких прогнозов делать не буду», – подытожил Коноплянка.
В первом матче плей-офф Лиги наций Украина одолела Бельгию со счетом 3:1. Ответный поединок состоится 23 марта в городе Генк. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
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