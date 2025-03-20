Дефицит работников. Барселона не вернется на Камп Ноу в этом сезоне
Каталонцы планировали сыграть в мае Эль-Класико на родном стадионе
В футбольном клубе «Барселона» подтвердили, что не смогут завершить реконструкцию «Камп Ноу» до конца этого сезона.
Болельщиков уже известили, что до завершения сезона все домашние матчи «каталонский» клуб будет проводить на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса.
В клубе сообщили, что основной причиной задержки реконструкции стадиона является дефицит квалифицированной рабочей силы. Также во время строительства было обнаружено много непредвиденных работ.
Кроме того, значительное влияние оказывают погодные условия. Сильные ливни в Барселоне несколько раз мешали строителям начать работы.
Интересно, что руководство испанского клуба так и не сообщило ориентировочные сроки возвращения команды на родной стадион.
Ранее стало известно, что отец одного из футболистов требует от руководства, чтобы его сын играл в основном составе команды.
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