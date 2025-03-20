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Сборная УКРАИНЫ
20 марта 2025, 15:48 | Обновлено 20 марта 2025, 16:01
867
1

«Яремчук их порвет». Реакция фанов на заявку Украины на матч с Бельгией

В заявку на матч Лиги наций против сборной Бельгии Сергей Ребров включил 23 игрока

20 марта 2025, 15:48 | Обновлено 20 марта 2025, 16:01
867
1
«Яремчук их порвет». Реакция фанов на заявку Украины на матч с Бельгией
УАФ. Сборная Украины

Сборная Украины по футболу 20 марта в Испании сыграет первый матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии. Тренерский штаб огласил заявку.

В список Сергея Реброва вошли 23 футболиста. В заявке нет защитника Валерия Бондаря и нападающего Артема Довбика. Оба 19 марта пропустили тренировку в общей группе. Бондарь работал с физиотерапевтом по индивидуальной программе. У Довбика вирусная инфекция. Болельщики прогнозируют, кто из футболистов выйдет в стартовом составе.

Богдан: Ну и хорошо. Яремчук их порвет ... минимум 1 гол от Романа жду ... Довбику выздоровления.

Чилл гай севыч: Яремчук слава богу выйдет в старте.

NAZARIUS: Думаю, можно дать шанс Ванату.

Сергій: Без Довбика продолбить оборону бельгийцев будет непросто.

Yrii Zyma: Без Довбика даже лучше, может Яремчук что-то намутит.

Bogdan: Ребята удачи вам, желаю мощной победы! Я уверен, что мы не проигрываем.

Іван Сергієнко: Нет Мудрика – нет проблем кому 10й номер носить.

VRS: Верим в ЗУ! Но если смотреть реально, то Бельгия гораздо сильнее! Дивизион «А», кроме игр с топами, ничего не дает. Думаю что мы вряд ли можем в наших реалиях его выиграть. И на данном этапе мы к нему не готовы. Дивизион "В" дает: 1. Реальный, дополнительный шанс, пробиться на ЕВРО., 2. Набрать рейтинговые баллы ассоциации рейтинга ФИФА (а это напомню лучший жребий), 3. В дальнейшем все же сыграть в дивизионе А (когда сборная будет более сбалансирована, лучшая форма игровая, стабильная качественная игра в целом).

YouRun: Ну ничего парочку бельгийцам точно положат).

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций реакция читателей Sport.ua Украина - Бельгия реакция болельщиков Артем Довбик Роман Яремчук Валерий Бондарь Владислав Ванат
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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А буде новина про реакцію фанів на статтю про реакцію фанів на заявку України на матч з Бельгією?
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