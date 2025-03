«Яремчук их порвет». Реакция фанов на заявку Украины на матч с Бельгией

Сборная Украины по футболу 20 марта в Испании сыграет первый матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии. Тренерский штаб огласил заявку.

В список Сергея Реброва вошли 23 футболиста. В заявке нет защитника Валерия Бондаря и нападающего Артема Довбика. Оба 19 марта пропустили тренировку в общей группе. Бондарь работал с физиотерапевтом по индивидуальной программе. У Довбика вирусная инфекция. Болельщики прогнозируют, кто из футболистов выйдет в стартовом составе.

Богдан: Ну и хорошо. Яремчук их порвет ... минимум 1 гол от Романа жду ... Довбику выздоровления.

Чилл гай севыч: Яремчук слава богу выйдет в старте.

NAZARIUS: Думаю, можно дать шанс Ванату.

Сергій: Без Довбика продолбить оборону бельгийцев будет непросто.

Yrii Zyma: Без Довбика даже лучше, может Яремчук что-то намутит.

Bogdan: Ребята удачи вам, желаю мощной победы! Я уверен, что мы не проигрываем.

Іван Сергієнко: Нет Мудрика – нет проблем кому 10й номер носить.

VRS: Верим в ЗУ! Но если смотреть реально, то Бельгия гораздо сильнее! Дивизион «А», кроме игр с топами, ничего не дает. Думаю что мы вряд ли можем в наших реалиях его выиграть. И на данном этапе мы к нему не готовы. Дивизион "В" дает: 1. Реальный, дополнительный шанс, пробиться на ЕВРО., 2. Набрать рейтинговые баллы ассоциации рейтинга ФИФА (а это напомню лучший жребий), 3. В дальнейшем все же сыграть в дивизионе А (когда сборная будет более сбалансирована, лучшая форма игровая, стабильная качественная игра в целом).

YouRun: Ну ничего парочку бельгийцам точно положат).

🧨 MATCHDAY! First leg of the Nations League play-offs 2024/2025



⚔️ Ukraine – Belgium

🧵 play-offs for promotion to League A

📍 Murcia

🏟 Enrique Roca de Murcia

⏰ 21:45 (Kyiv time)



Let's go, guys ✊🔵🟡 pic.twitter.com/P0y1oCB392