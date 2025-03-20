«Яремчук их порвет». Реакция фанов на заявку Украины на матч с Бельгией
В заявку на матч Лиги наций против сборной Бельгии Сергей Ребров включил 23 игрока
Сборная Украины по футболу 20 марта в Испании сыграет первый матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии. Тренерский штаб огласил заявку.
В список Сергея Реброва вошли 23 футболиста. В заявке нет защитника Валерия Бондаря и нападающего Артема Довбика. Оба 19 марта пропустили тренировку в общей группе. Бондарь работал с физиотерапевтом по индивидуальной программе. У Довбика вирусная инфекция. Болельщики прогнозируют, кто из футболистов выйдет в стартовом составе.
Богдан: Ну и хорошо. Яремчук их порвет ... минимум 1 гол от Романа жду ... Довбику выздоровления.
Чилл гай севыч: Яремчук слава богу выйдет в старте.
NAZARIUS: Думаю, можно дать шанс Ванату.
Сергій: Без Довбика продолбить оборону бельгийцев будет непросто.
Yrii Zyma: Без Довбика даже лучше, может Яремчук что-то намутит.
Bogdan: Ребята удачи вам, желаю мощной победы! Я уверен, что мы не проигрываем.
Іван Сергієнко: Нет Мудрика – нет проблем кому 10й номер носить.
VRS: Верим в ЗУ! Но если смотреть реально, то Бельгия гораздо сильнее! Дивизион «А», кроме игр с топами, ничего не дает. Думаю что мы вряд ли можем в наших реалиях его выиграть. И на данном этапе мы к нему не готовы. Дивизион "В" дает: 1. Реальный, дополнительный шанс, пробиться на ЕВРО., 2. Набрать рейтинговые баллы ассоциации рейтинга ФИФА (а это напомню лучший жребий), 3. В дальнейшем все же сыграть в дивизионе А (когда сборная будет более сбалансирована, лучшая форма игровая, стабильная качественная игра в целом).
YouRun: Ну ничего парочку бельгийцам точно положат).
🗒 Squad list for 🇧🇪— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) March 20, 2025
❌ Dovbyk
❌ Bondar pic.twitter.com/RWOClmNRQ6
March 20, 2025
🧨 MATCHDAY! First leg of the Nations League play-offs 2024/2025— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) March 20, 2025
⚔️ Ukraine – Belgium
🧵 play-offs for promotion to League A
📍 Murcia
🏟 Enrique Roca de Murcia
⏰ 21:45 (Kyiv time)
Let's go, guys ✊🔵🟡 pic.twitter.com/P0y1oCB392
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр высказался о Тайсоне Фьюри
Команды встретятся 27 марта