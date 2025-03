Ньюкасл впервые с 1955 года выиграл крупный внутренний трофей

«Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги обыграл «Ливерпуль» и впервые за 70 лет получил большой внутренний трофей.

16 марта на «Уэмбли» состоялась встреча финала Кубка английской лиги между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Игра завершилась победой «сорок» со счетом 2:1.

Трофеи Ньюкасла за историю существования

«Сороки» на пути к чемпионскому титулу одолели «Ноттингем Форест», «Уимблдон», «Челси», «Брентфорд», «Арсенал» и «Ливерпуль».

THEY'VE DONE IT!



Newcastle’s 70 year wait for a major top-flight domestic trophy is OVER. 🏆 pic.twitter.com/4Ny1QAXT3T