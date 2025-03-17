Сложный соперник для Месси. Четвертьфинальные пары Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Приближаются финальные стадии Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

По итогам 1/8 финала определены четвертьфинальные пары.

Интер Майами со знаменитым аргентинским форвардом Лионелем Месси дважды переиграл Кавальер из Ямайки (2:0, 2:0)

В 1/4 финала Интер Майами сыграет против другой американской команды Лос-Анджелес, которая также выступает в MLS.

В других парах встретятся: Ванкувер Уаткэпс (Канада) – УНАМ Пумас (Мексика), Америка (Мексика) – Крус Асуль (Мексика), Лос-Анджелес Гэлакси (США) – УАНЛ Тигрес (Мексика).

Четвертьфинальные матчи состоятся 1/2 и 8/9 апреля.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

Результаты 1/8 финала, 4/5 и 11/12 марта

Пары 1/4 финала, 1/2 и 8/9 апреля