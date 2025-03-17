Сложный соперник для Месси. Четвертьфинальные пары Кубка чемпионов КОНКАКАФ
В 1/4 финала Интер Майами сыграет против американской команды Лос-Анджелес
Приближаются финальные стадии Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
По итогам 1/8 финала определены четвертьфинальные пары.
Интер Майами со знаменитым аргентинским форвардом Лионелем Месси дважды переиграл Кавальер из Ямайки (2:0, 2:0)
В 1/4 финала Интер Майами сыграет против другой американской команды Лос-Анджелес, которая также выступает в MLS.
В других парах встретятся: Ванкувер Уаткэпс (Канада) – УНАМ Пумас (Мексика), Америка (Мексика) – Крус Асуль (Мексика), Лос-Анджелес Гэлакси (США) – УАНЛ Тигрес (Мексика).
Четвертьфинальные матчи состоятся 1/2 и 8/9 апреля.
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Результаты 1/8 финала, 4/5 и 11/12 марта
Пары 1/4 финала, 1/2 и 8/9 апреля
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