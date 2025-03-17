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Major League Soccer
17 марта 2025, 04:59 | Обновлено 17 марта 2025, 05:18
214
0

Сложный соперник для Месси. Четвертьфинальные пары Кубка чемпионов КОНКАКАФ

В 1/4 финала Интер Майами сыграет против американской команды Лос-Анджелес

17 марта 2025, 04:59 | Обновлено 17 марта 2025, 05:18
214
0
Сложный соперник для Месси. Четвертьфинальные пары Кубка чемпионов КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

Приближаются финальные стадии Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

По итогам 1/8 финала определены четвертьфинальные пары.

Интер Майами со знаменитым аргентинским форвардом Лионелем Месси дважды переиграл Кавальер из Ямайки (2:0, 2:0)

В 1/4 финала Интер Майами сыграет против другой американской команды Лос-Анджелес, которая также выступает в MLS.

В других парах встретятся: Ванкувер Уаткэпс (Канада) – УНАМ Пумас (Мексика), Америка (Мексика) – Крус Асуль (Мексика), Лос-Анджелес Гэлакси (США) – УАНЛ Тигрес (Мексика).

Четвертьфинальные матчи состоятся 1/2 и 8/9 апреля.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

Результаты 1/8 финала, 4/5 и 11/12 марта

Пары 1/4 финала, 1/2 и 8/9 апреля

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Лига чемпионов КОНКАКАФ Лионель Месси Интер Майами Лос-Анджелес (MLS) Коламбус Крю Ванкувер Уайткэпс Монтеррей УНАМ Пумас Гвадалахара (Мексика) [Чивас] Америка Мехико Сиэтл Саундерс Крус Асуль Цинциннати (MLS) УАНЛ Тигрес Эредиано Лос-Анджелес Гэлакси
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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