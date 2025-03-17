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Англия
17 марта 2025, 06:09 | Обновлено 17 марта 2025, 06:21
13
0

АРТЕТА: «Я доволен игрой Арсенала, но хотел бы видеть другой счет»​​​​​​​

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу над «Челси»

17 марта 2025, 06:09 | Обновлено 17 марта 2025, 06:21
13
0
АРТЕТА: «Я доволен игрой Арсенала, но хотел бы видеть другой счет»​​​​​​​
ФК Арсенал. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета остался доволен игрой команды против «Челси» (1:0) в 29-м туре АПЛ.

«Да, я очень доволен результатом и большими отрезками нашей игры. Мне понравилось, как команда настроилась на матч с самого начала: мы действовали агрессивно, создавали моменты и открыли счет. Было много возможностей, которые мы не реализовали, но мы продолжали действовать правильно как в обороне, так и в атаке, используя свободные зоны.

В некоторых моментах мы просто дарили сопернику преимущество, из-за чего приходилось возвращаться назад на 70 метров. Но в этом компоненте сегодня мы были одной из лучших команд в мире – мы отлично справлялись. Мы практически ничего не позволили «Челси», кроме того странного момента, когда Давид сделал сэйв. И это большая заслуга команды, потому что, на мой взгляд, «Челси» – лучшая атакующая команда в лиге.

Результаты против топ-6? Да, мы способны стабильно конкурировать на самом высоком уровне с любым соперником. Если мы продолжим в том же духе, то будем получать награду за свою работу.

Гол после стандарта? Мы работали над чем-то похожим в тренировочном процессе, хотя финальный момент должен был выглядеть немного иначе. Но мы очень рады, потому что это добавило команде импульс. Также важно, что трибуны поддержали нас еще сильнее, ведь мы давно не забивали после стандартов, хотя раньше были очень эффективны в этом компоненте. Учитывая проблемы с травмами в атакующей линии, это особенно приятно.

Игра Микеля Мерино в атаке? Мы знаем, что это вынужденная ситуация, но то, как он к этому относится, просто невероятно. Он стремится все понять, постоянно учится, критикует себя и старается становиться лучше. В итоге самое главное, что он приносит нам победы, и это просто невероятно, учитывая, что он никогда раньше не играл на этой позиции.

Качество его голов? Да, и важность этих мячей тоже огромна. Это был большой матч, и именно его гол стал решающим. У него был еще один отличный момент, когда мяч почти влетел в сетку, так что я очень доволен его вкладом в игру.

Действительно ли «Челси» – лучшая атакующая команда лиги? Без сомнения. Это подтверждает статистика и то, что я видел. Они могут вскрывать оборону соперника разными способами: в быстром переходе в атаку, благодаря индивидуальному мастерству. Любой из их линии защиты может отдать передачу за спину, они комбинируют на флангах и через центр. И это еще при том, что сейчас им не хватает нескольких ключевых игроков.

Шансы «Челси»? Да, думаю, что они будут сильнее, ведь не будут играть по четвергам и субботам (из-за еврокубков) и смогут избежать такого большого количества травм. Они на пределе возможностей, но у них отличный тренер и очень качественный состав. Это лишь мое мнение. У меня есть много данных – объективных, аналитических, а также собственные наблюдения за их матчами. Но, возможно, я ошибаюсь.

Я бы хотел видеть другой счет, учитывая то, сколько хороших моментов мы создали. Нам нужно улучшать реализацию, ведь пока мы этого не сделаем, будем оставаться далеко от наших целей. Нам нужно выигрывать свои матчи – это главное. Если победим «Фулхэм», станем еще ближе к своей цели».

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Микель Мерино Челси Арсенал - Челси Микель Артета пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Арсенал Лондон
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