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  4. «Сидим и ждем». Ребров – об отсутствии Мудрика и позиции вингера
Лига наций
17 марта 2025, 07:05 | Обновлено 17 марта 2025, 07:23
965
0

«Сидим и ждем». Ребров – об отсутствии Мудрика и позиции вингера

Тренер сборной Украины поделился мнением накануне плей-офф Лиги наций

17 марта 2025, 07:05 | Обновлено 17 марта 2025, 07:23
965
0
«Сидим и ждем». Ребров – об отсутствии Мудрика и позиции вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров накануне плей-офф Лиги наций поделился мнением о решение проблемы вингера из-за отсутствия Михаила Мудрика:

«Я слышал недавно интервью Гарсии, он сказал, что уже знает, как будет играть против нас. Мы сидим и ждем, пока приедут все футболисты. Надеемся, что к тому моменту никто не получит травму.

На сборе мы пробовали некоторые варианты на этой позиции (вместо Мудрика – прим), окончательное решение примем после того, как к сборной присоединяться все футболисты. Пока сложно сказать, кто из игроков будет полностью готов к первому матчу. Важно думать о том, что нас ждет два поединка за три дня и учитывая этот фактор, все планировать», – сказал Ребров.

Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Бельгия - Украина Сергей Ребров Михаил Мудрик
Николай Титюк Источник: YouTube
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