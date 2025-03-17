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  4. «Партнеры не помогали ему». В Италии оценили игру Довбика в матче Серии А
Италия
17 марта 2025, 07:38 |
631
0

«Партнеры не помогали ему». В Италии оценили игру Довбика в матче Серии А

Украинский форвард забил единственный гол в поединке с «Кальяри»

17 марта 2025, 07:38 |
631
0
«Партнеры не помогали ему». В Италии оценили игру Довбика в матче Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

16 марта состоялся матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Кальяри». Подопечные Клаудио Раньери одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

В стартовом составе римского клуба вышел форвард Артем Довбик, который забил единственный гол в этой встрече и был заменен на 72-й минуте. Итальянская пресса позитивно оценила игру украинского футболиста:

«Неоднократно делал качественные рывки по правому флангу, чем вызывал аплодисменты болельщиков. Украинец прекрасно понимал, что за каждым его действием пристально следят после пресс-конференции Раньери.

Партнеры не помогали ему в атаке, поэтому приходилось самостоятельно бороться за мяч. Несмотря на это, свой момент он нашел. Когда Шомуродов готовился выйти на поле, Довбик сумел отметиться результативным ударом. Раньери решил отложить замену и предоставил украинцу еще немного времени. Покидал поле под бурные овации фанатов», – отмечают журналисты.

В текущем сезоне Довбик провел за «Рому» 38 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи. Римский клуб набрал 49 баллов и занимает седьмое место.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Рома Рим Кальяри Клаудио Раньери
Николай Титюк Источник: Voce Giallorossa
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