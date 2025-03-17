Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРЕСКА: «Челси играл на равных с Арсеналом. Решающим стал стандарт»
Англия
17 марта 2025, 06:23 | Обновлено 17 марта 2025, 06:29
209
0

МАРЕСКА: «Челси играл на равных с Арсеналом. Решающим стал стандарт»

Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение от «Арсенала»

17 марта 2025, 06:23 | Обновлено 17 марта 2025, 06:29
209
0
МАРЕСКА: «Челси играл на равных с Арсеналом. Решающим стал стандарт»
ФК Челси. Энцо Мареска

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) в матче 28-го тура АПЛ:

«Мы немного страдали в начале, первые 20 минут. После этого мы начали контролировать игру и создавать моменты. Во втором тайме игра была 50 на 50. Решающий момент – стандарты. Мы хорошо конкурировали, матч был равным. Соперники забили после стандарта, они настоящие мастера в этом компоненте. Это обидно, но я чувствую, что мы движемся в правильном направлении.

«Челси» вынужден был играть без Николя Джексона, Нони Мадуэке и Коула Палмера? Это имеет огромное значение. Трое наших лучших бомбардиров сегодня не были на поле. Конечно, из-за этого в атаке мы немного страдали, хотя до этого момента мы – третья лучшая атакующая команда лиги. Это означает, что в любом случае мы демонстрируем хороший уровень даже без этих игроков, но с ними мы сможем показать еще больше.

Если посмотреть на первый матч против «Арсенала» и на сегодняшнюю игру, я не вижу большой разницы между нами. С момента моего прихода у меня есть ощущение, что мы идем правильным путем и очень близки к топ-уровню. Возможно, нам не хватает лишь одного шага вперед, чтобы полностью конкурировать в таких матчах, но этот шаг также подразумевает попадание в Лигу чемпионов».

По теме:
Эдди ХАУ: «Проклятие Ньюкасла? Всегда верил, что это лишь в наших головах»
Арне СЛОТ: «Ливерпуль проиграет 9 раз из 10, если будет так играть»
АРТЕТА: «Я доволен игрой Арсенала, но хотел бы видеть другой счет»​​​​​​​
Арсенал Лондон пресс-конференция чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал - Челси Энцо Мареска
Николай Степанов Источник: ФК Челси
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
Бокс | 16 марта 2025, 07:50 3
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион

Дерек Чисора хочет провести с украинцем реванш

«Сидим и ждем». Ребров – об отсутствии Мудрика и позиции вингера
Футбол | 17 марта 2025, 07:05 0
«Сидим и ждем». Ребров – об отсутствии Мудрика и позиции вингера
«Сидим и ждем». Ребров – об отсутствии Мудрика и позиции вингера

Тренер сборной Украины поделился мнением накануне плей-офф Лиги наций

Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
Бокс | 16.03.2025, 13:07
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
Шпажистка Анна Максименко впервые завоевала золото Гран-при по фехтованию
Другие виды | 16.03.2025, 23:59
Шпажистка Анна Максименко впервые завоевала золото Гран-при по фехтованию
Шпажистка Анна Максименко впервые завоевала золото Гран-при по фехтованию
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Футбол | 16.03.2025, 09:17
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
15.03.2025, 08:44 5
Бокс
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
15.03.2025, 16:10 5
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
15.03.2025, 23:15 6
Футбол
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
15.03.2025, 09:28
Бокс
Александр УСИК: «Я 320 дней из 365 пробыл в больнице. Туберкулез»
Александр УСИК: «Я 320 дней из 365 пробыл в больнице. Туберкулез»
15.03.2025, 03:26
Бокс
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
15.03.2025, 15:21 5
Футбол
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
15.03.2025, 13:18 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем