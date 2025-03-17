МАРЕСКА: «Челси играл на равных с Арсеналом. Решающим стал стандарт»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) в матче 28-го тура АПЛ:

«Мы немного страдали в начале, первые 20 минут. После этого мы начали контролировать игру и создавать моменты. Во втором тайме игра была 50 на 50. Решающий момент – стандарты. Мы хорошо конкурировали, матч был равным. Соперники забили после стандарта, они настоящие мастера в этом компоненте. Это обидно, но я чувствую, что мы движемся в правильном направлении.

«Челси» вынужден был играть без Николя Джексона, Нони Мадуэке и Коула Палмера? Это имеет огромное значение. Трое наших лучших бомбардиров сегодня не были на поле. Конечно, из-за этого в атаке мы немного страдали, хотя до этого момента мы – третья лучшая атакующая команда лиги. Это означает, что в любом случае мы демонстрируем хороший уровень даже без этих игроков, но с ними мы сможем показать еще больше.

Если посмотреть на первый матч против «Арсенала» и на сегодняшнюю игру, я не вижу большой разницы между нами. С момента моего прихода у меня есть ощущение, что мы идем правильным путем и очень близки к топ-уровню. Возможно, нам не хватает лишь одного шага вперед, чтобы полностью конкурировать в таких матчах, но этот шаг также подразумевает попадание в Лигу чемпионов».