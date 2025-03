Впервые с 1976 игрок Ньюкасла забил гол в финале Кубка английской лиги

Защитник «Ньюкасла» Дэн Берн стал первым игроком клуба с 1976 года, который отметился забитым мячом в финале Кубка английской лиги.

16 марта на стадионе «Уэмбли» состоялся матч финала Кубка английской лиги между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Игра завершилась победой «сорок» со счетом 2:1.

До Дэна этого достижения ранее достиг Алан Хоуслинг, забив в финале против «Манчестер Сити» в 1976 году.

В этом сезоне Берн провел 35 матчей во всех соревнованиях. Гол в ворота «Ливерпуля» стал первым результативным действием англичанина в нынешней кампании.

Dan Burn is the first Newcastle player to score in a major cup final at Wembley since Alan Gowling against Man City in 1976.



The Geordies have waited 49 years for this moment. 🙌