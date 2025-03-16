Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впервые с 1976 игрок Ньюкасла забил гол в финале Кубка английской лиги
Англия
16 марта 2025, 20:43 |
359
0

Впервые с 1976 игрок Ньюкасла забил гол в финале Кубка английской лиги

Дэн Берн стал автором первого забитого мяча

16 марта 2025, 20:43 |
359
0
Впервые с 1976 игрок Ньюкасла забил гол в финале Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэн Берн

Защитник «Ньюкасла» Дэн Берн стал первым игроком клуба с 1976 года, который отметился забитым мячом в финале Кубка английской лиги.

16 марта на стадионе «Уэмбли» состоялся матч финала Кубка английской лиги между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Игра завершилась победой «сорок» со счетом 2:1.

До Дэна этого достижения ранее достиг Алан Хоуслинг, забив в финале против «Манчестер Сити» в 1976 году.

В этом сезоне Берн провел 35 матчей во всех соревнованиях. Гол в ворота «Ливерпуля» стал первым результативным действием англичанина в нынешней кампании.

По теме:
Ньюкасл впервые с 1955 года выиграл крупный внутренний трофей
Сколько заработал Ньюкасл за трофей Кубка лиги Англии?
Ньюкасл переиграл Ливерпуль и завоевал Кубок английской лиги
Ливерпуль Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Ньюкасл Дэн Берн статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
Бокс | 16 марта 2025, 00:31 1
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»

Александр рассказал об общении с людьми

Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Футбол | 16 марта 2025, 09:17 4
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»

Жена Александра Усика рассказала о ведении бизнеса

Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Футбол | 16.03.2025, 13:30
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
РЕБРОВ: «Это другое. На Евро Украине нужна была победа, а Бельгии – нет»
Футбол | 16.03.2025, 20:10
РЕБРОВ: «Это другое. На Евро Украине нужна была победа, а Бельгии – нет»
РЕБРОВ: «Это другое. На Евро Украине нужна была победа, а Бельгии – нет»
Разбитые надежды. Украина стала девятой в смешанной эстафете 8 этапа КМ
Биатлон | 16.03.2025, 17:04
Разбитые надежды. Украина стала девятой в смешанной эстафете 8 этапа КМ
Разбитые надежды. Украина стала девятой в смешанной эстафете 8 этапа КМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
15.03.2025, 13:18 31
Футбол
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
15.03.2025, 15:21 5
Футбол
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
16.03.2025, 13:07 4
Бокс
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
15.03.2025, 23:15 6
Футбол
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
15.03.2025, 03:45 3
Бокс
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
15.03.2025, 09:28
Бокс
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
16.03.2025, 08:20 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем