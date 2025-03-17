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  4. Арне СЛОТ: «Ливерпуль проиграет 9 раз из 10, если будет так играть»
Англия
17 марта 2025, 06:34 | Обновлено 17 марта 2025, 06:40
558
0

Арне СЛОТ: «Ливерпуль проиграет 9 раз из 10, если будет так играть»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал поражение в финале Кубка лиги

17 марта 2025, 06:34 | Обновлено 17 марта 2025, 06:40
558
0
Арне СЛОТ: «Ливерпуль проиграет 9 раз из 10, если будет так играть»
ФК Ливерпуль. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение в финале Кубка лиги против «Ньюкасла» (1:2), признав, что соперник заслуженно победил:

«Разочарование как результатом, так и выступлением. Игра сложилась так, как этого хотел «Ньюкасл»: много борьбы, верховых дуелей, в которых они преобладают. Если мы десять раз сыграем в такой футбол против них, то, наверное, проиграем девять раз. Это стало главной причиной поражения.

Команда устала после матча с ПСЖ? Игра не требовала высокой интенсивности. Это не было вопросом физики или бега – просто нам не дали возможности прессинговать. Когда мяч в воздухе, ты не можешь оказывать давление.

Решающими стали стандарты. «Ньюкасл» использовал свои сильные стороны. Мы защищаемся зонально, и обычно удары головой с такого расстояния не приводят к голам, но они смогли это сделать.

Не считаю, что «Ньюкасл» был более мотивирован: Да, для их клуба это первый трофей за 70 лет, но футболисты имеют 15 лет карьеры и хотят выиграть каждый трофей. Просто игра пошла по их сценарию.

Два подряд поражения? Даже «Ливерпуль» может проигрывать, если сталкивается с лучшими командами Европы. Мы все еще лидируем в АПЛ, и это не меняет нашего пути вперед».

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Арне Слот Ливерпуль Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Ньюкасл пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Ливерпуль
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