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  4. «Идите в жопу». В Кривбассе отреагировали на идею перенести матчи из КР
Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 13:24 |
599
3

«Идите в жопу». В Кривбассе отреагировали на идею перенести матчи из КР

Артем Гагарин грубо ответил болельщикам

16 марта 2025, 13:24 |
599
3
«Идите в жопу». В Кривбассе отреагировали на идею перенести матчи из КР
ФК Кривбасс. Артем Гагарин

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин вступил в спор с болельщиками в Instagram на тему проведения матчей Украинской Премьер-лиги в Кривом Роге.

– Отдельно о футболе. Сейчас он как никогда нужен городу. Для болельщиков это место, где они могут выплеснуть негативные эмоции и получить столь необходимые положительные. 1000 детей, которые вопреки всему продолжают заниматься в Академии «Кривбасса» и получают психологическую реабилитацию от тех ужасов, которые ежедневно россия наносит нашей стране. А тем «умникам», которые в кулуарах говорят о «тревогах, сбивающих ритм игры» или «невозможности играть в нашем городе», я хочу предложить приехать в Кривой Рог и сказать об этом в лицо людям из дома №24 и другим моим землякам.

– Последний абзац – популизм. Матч длится с учетом перерыва и предматчевых процедур 2,5 часа. Если город находится в таком регионе, где редко бывают такие длинные периоды без тревог, то матчи в таком городе играть не стоит. Вопрос даже не безопасности, потому что не всегда тревога равна прямой опасности, а элементарного комфорта участников матча и болельщиков. Можно было бы договориться с условной Александрией, которая не так далеко от Кривого Рога, играть матчи там, и организовывать для болельщиков трансфер. Я понимаю, что это не в интересах клуба, но в интересах болельщиков остальных 15 клубов. Никто не может обеспечить, что ваш клуб приедет играть к Кривбассу в гости и этот матч состоится.

– Идите в сраку! Грубо, но иначе не могу вам ответить! Если смелые, то и вас приглашаю в гости. Адрес легко найдете! И на Академию приглашаю и на стадион. Приезжайте и пообщайтесь с детьми ФА и болельщиками. А все что Вы написали – это полный бред. Кривой Рог со всеми жителями нам тоже в Александрию перенести?

Напомним, 15 марта 2025 года из-за воздушных тревог не состоялся матч УПЛ между «Кривбассом» и «Левым Берегом».

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Артем Гагарин болельщики фанаты зрители чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев российско-украинская война Кривбасс - Левый Берег Александрия перенос матчей Кривой Рог
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua81
с президента берет пример.
народу нравится этот КВН, публика в основном довольна, но ее становится все меньше.
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+1
Demid Romanchik
Вот такие пид..сы у нас в футболе,у власти.. Видосик,юморок второсортный..Ролик слезливый обязательно...Уеб..ан артемка Гагарин 
По факту,матч с Шахтером не доигран,матч с ЛБ не сыгран.
Матч с Ингульцом тоже был на следующий день сыгран..Но это потому что Ингулец бомжы,а так бы тоже был не сыгран..Стоит продолжать?? 
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0
shoko
Все правильно сказав.В країні війна.В усій країні війна - якщо хтось з "комфортних регіонів" і учасників матчу,вболівальників і журналістів, які "потребують комфорту" раптом про це забув. Такі на іншу відповідь не заслуговують.
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-1
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