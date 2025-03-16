«Идите в жопу». В Кривбассе отреагировали на идею перенести матчи из КР

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин вступил в спор с болельщиками в Instagram на тему проведения матчей Украинской Премьер-лиги в Кривом Роге.

– Отдельно о футболе. Сейчас он как никогда нужен городу. Для болельщиков это место, где они могут выплеснуть негативные эмоции и получить столь необходимые положительные. 1000 детей, которые вопреки всему продолжают заниматься в Академии «Кривбасса» и получают психологическую реабилитацию от тех ужасов, которые ежедневно россия наносит нашей стране. А тем «умникам», которые в кулуарах говорят о «тревогах, сбивающих ритм игры» или «невозможности играть в нашем городе», я хочу предложить приехать в Кривой Рог и сказать об этом в лицо людям из дома №24 и другим моим землякам.

– Последний абзац – популизм. Матч длится с учетом перерыва и предматчевых процедур 2,5 часа. Если город находится в таком регионе, где редко бывают такие длинные периоды без тревог, то матчи в таком городе играть не стоит. Вопрос даже не безопасности, потому что не всегда тревога равна прямой опасности, а элементарного комфорта участников матча и болельщиков. Можно было бы договориться с условной Александрией, которая не так далеко от Кривого Рога, играть матчи там, и организовывать для болельщиков трансфер. Я понимаю, что это не в интересах клуба, но в интересах болельщиков остальных 15 клубов. Никто не может обеспечить, что ваш клуб приедет играть к Кривбассу в гости и этот матч состоится.

– Идите в сраку! Грубо, но иначе не могу вам ответить! Если смелые, то и вас приглашаю в гости. Адрес легко найдете! И на Академию приглашаю и на стадион. Приезжайте и пообщайтесь с детьми ФА и болельщиками. А все что Вы написали – это полный бред. Кривой Рог со всеми жителями нам тоже в Александрию перенести?

Напомним, 15 марта 2025 года из-за воздушных тревог не состоялся матч УПЛ между «Кривбассом» и «Левым Берегом».