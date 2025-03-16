Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шевченко удивил техникой, поразив известного блоггера
Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 09:34 | Обновлено 16 марта 2025, 09:35
1413
0

ВИДЕО. Шевченко удивил техникой, поразив известного блоггера

Андрей Шевченко посоревновался с Мо Али

16 марта 2025, 09:34 | Обновлено 16 марта 2025, 09:35
1413
0
ВИДЕО. Шевченко удивил техникой, поразив известного блоггера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший нападающий национальной сборной Украины Андрей Шевченко, ныне возглавляющий УАФ, продемонстрировал свою технику работы с мячом, в интересном футбольном челендже.

Легенда украинского футбола должен был принять теннисный мяч грудью и отправить его в стоявший перед ним цилиндр. Президент УАФ без проблем справился с задачей, чем поразил блогера Мо Али.

«Тест на ощупь с легендарным Шевченко 🔥», – лаконично подписал видео Мо Али.

Ранее Шевченко назвал, с кем Украина должна сыграть на ЧМ-2026

По теме:
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Ванат оценил силу сборной Бельгии, вспомнив матч на Евро-2024
Экс-капитан объяснил, как Шовковский изменил Динамо после Луческу
Андрей Шевченко Динамо Киев сборная Украины по футболу Милан Челси видео
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ в Кривом Роге сыграть не удалось
Футбол | 15 марта 2025, 18:44 17
ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ в Кривом Роге сыграть не удалось
ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ в Кривом Роге сыграть не удалось

Кривбасс и Левый Берег сыграют в одну из резервных дат

Эдди ХИРН: «Джошуа вернется на ринг только ради двух соперников»
Бокс | 15 марта 2025, 12:51 3
Эдди ХИРН: «Джошуа вернется на ринг только ради двух соперников»
Эдди ХИРН: «Джошуа вернется на ринг только ради двух соперников»

Промоутер бывшего чемпиона мира назвал потенциальных соперников

Арсенал – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 16.03.2025, 09:01
Арсенал – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко
Футбол | 16.03.2025, 05:03
ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко
ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
Футбол | 15.03.2025, 16:10
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
14.03.2025, 13:27 3
Бокс
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
15.03.2025, 23:15 6
Футбол
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
14.03.2025, 11:49 7
Футбол
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
14.03.2025, 15:23 23
Футбол
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
15.03.2025, 07:51 13
Футбол
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
15.03.2025, 03:45 3
Бокс
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
15.03.2025, 09:28
Бокс
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
14.03.2025, 09:07 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем