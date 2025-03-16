ВИДЕО. Шевченко удивил техникой, поразив известного блоггера
Андрей Шевченко посоревновался с Мо Али
Бывший нападающий национальной сборной Украины Андрей Шевченко, ныне возглавляющий УАФ, продемонстрировал свою технику работы с мячом, в интересном футбольном челендже.
Легенда украинского футбола должен был принять теннисный мяч грудью и отправить его в стоявший перед ним цилиндр. Президент УАФ без проблем справился с задачей, чем поразил блогера Мо Али.
«Тест на ощупь с легендарным Шевченко 🔥», – лаконично подписал видео Мо Али.
Ранее Шевченко назвал, с кем Украина должна сыграть на ЧМ-2026
Touch challenge vs Shevchenko 🔥 pic.twitter.com/qJ6RO9t448— Mo Ali FC (@Moalifc) March 15, 2025
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