Мойес – третий коуч в истории по количеству наград тренера месяца АПЛ

Коуч «Эвертона» Дэвид Мойес стал лучшим менеджером АПЛ в феврале и занял третье место в истории по количеству полученных наград тренера месяца Премьер-лиги (11).

Команда шотландского тренера в феврале выиграла два поединка («Лестер», «Кристал Пэлас») и трижды сыграла вничью («Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Брентфорд»). Последнюю подобную награду Мойес получил 12 лет назад (март 2013).

Большее количество наград тренера месяца АПЛ получили только Арсен Венгер (15) и Алекс Фергюсон (27).

В этом розыгрыше чемпионата Англии «Эвертон» находится на 15-м месте в турнирной таблице (7 побед, 12 ничьих, 9 поражений).

