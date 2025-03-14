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  4. Мойес – третий коуч в истории по количеству наград тренера месяца АПЛ
Англия
14 марта 2025, 22:13 |
228
0

Мойес – третий коуч в истории по количеству наград тренера месяца АПЛ

Дэвид стал лучшим менеджером Премьер-лиги в феврале

14 марта 2025, 22:13 |
228
0
Мойес – третий коуч в истории по количеству наград тренера месяца АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Коуч «Эвертона» Дэвид Мойес стал лучшим менеджером АПЛ в феврале и занял третье место в истории по количеству полученных наград тренера месяца Премьер-лиги (11).

Команда шотландского тренера в феврале выиграла два поединка («Лестер», «Кристал Пэлас») и трижды сыграла вничью («Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Брентфорд»). Последнюю подобную награду Мойес получил 12 лет назад (март 2013).

Большее количество наград тренера месяца АПЛ получили только Арсен Венгер (15) и Алекс Фергюсон (27).

В этом розыгрыше чемпионата Англии «Эвертон» находится на 15-м месте в турнирной таблице (7 побед, 12 ничьих, 9 поражений).

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Эвертон Дэвид Мойес чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига лучший тренер статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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