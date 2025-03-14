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Англия
14 марта 2025, 17:12 | Обновлено 14 марта 2025, 17:24
141
0

АПЛ назвала лучшего тренера месяца. Миколенко сделал свой вклад

Дэвид Мойес получил награду в лиге

14 марта 2025, 17:12 | Обновлено 14 марта 2025, 17:24
141
0
АПЛ назвала лучшего тренера месяца. Миколенко сделал свой вклад
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес стал лучшим тренером февраля в Английской Премьер-лиге.

Об этом информирует официальный сайт АПЛ.

«Эвертон» в феврале не проиграл ни одного матча: подопечные Мойеса одержали две победы и трижды сыграли вничью. Команда не уступила «Манчестер Юнайтед» (1:1), «Ливерпулю» (2:2) и «Брентфорду» (1:1), а также обыграла «Лестер» (4:0) и «Кристал Пэлас» (2:1).

В последний раз Мойес получал эту награду в марте 2013 года.

Стоит отметить, что украинский защитник Виталий Миколенко является основным игроком в составе Мойеса.

Ранее АПЛ назвала лучшего игрока февраля.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Дэвид Мойес Эвертон лучший тренер Виталий Миколенко
Александр Сильченко Источник: Premier League
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