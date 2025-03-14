АПЛ назвала лучшего тренера месяца. Миколенко сделал свой вклад

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес стал лучшим тренером февраля в Английской Премьер-лиге.

Об этом информирует официальный сайт АПЛ.

«Эвертон» в феврале не проиграл ни одного матча: подопечные Мойеса одержали две победы и трижды сыграли вничью. Команда не уступила «Манчестер Юнайтед» (1:1), «Ливерпулю» (2:2) и «Брентфорду» (1:1), а также обыграла «Лестер» (4:0) и «Кристал Пэлас» (2:1).

В последний раз Мойес получал эту награду в марте 2013 года.

Стоит отметить, что украинский защитник Виталий Миколенко является основным игроком в составе Мойеса.

Ранее АПЛ назвала лучшего игрока февраля.