АПЛ назвала лучшего тренера месяца. Миколенко сделал свой вклад
Дэвид Мойес получил награду в лиге
Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес стал лучшим тренером февраля в Английской Премьер-лиге.
Об этом информирует официальный сайт АПЛ.
«Эвертон» в феврале не проиграл ни одного матча: подопечные Мойеса одержали две победы и трижды сыграли вничью. Команда не уступила «Манчестер Юнайтед» (1:1), «Ливерпулю» (2:2) и «Брентфорду» (1:1), а также обыграла «Лестер» (4:0) и «Кристал Пэлас» (2:1).
В последний раз Мойес получал эту награду в марте 2013 года.
Стоит отметить, что украинский защитник Виталий Миколенко является основным игроком в составе Мойеса.
Ранее АПЛ назвала лучшего игрока февраля.
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