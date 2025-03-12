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  4. Пошел на понижение. Экс-хав Динамо нашел новый клуб после 2 месяцев простоя
Бразилия
12 марта 2025, 19:22 |
863
0

Пошел на понижение. Экс-хав Динамо нашел новый клуб после 2 месяцев простоя

Карлос де Пена будет выступать за «Коритибу»

12 марта 2025, 19:22 |
863
0
Пошел на понижение. Экс-хав Динамо нашел новый клуб после 2 месяцев простоя
instagram.com/carlosdepena. Карлос де Пена

33-летний уругвайский левый вингер Карлос де Пена, известный в Украине по выступлениям за «Динамо», после двух месяцев простоя нашел новый клуб.

О подписании де Пены, который находится в статусе свободного агента, объявил клуб бразильской Серии Б «Коритиба».

Отмечается, что Карлос станет футболистом «Коритибы» после того, как пройдет медицинский осмотр.

Контракт с футболистом согласован на срок в один сезон, то есть до конца нынешнего календарного года.

Де Пена выступал в Украине за «Динамо» с 2019 по 2022 годы. После ушел свободным агентом в «Интернасьонал», а минувший год также отыграл в бразильской Серии А за «Баию». С января де Пена был без клуба.

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Карлос де Пена Коритиба Динамо Киев трансферы
Алексей Сливченко Источник: ФК Коритиба
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