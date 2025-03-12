Пошел на понижение. Экс-хав Динамо нашел новый клуб после 2 месяцев простоя
Карлос де Пена будет выступать за «Коритибу»
33-летний уругвайский левый вингер Карлос де Пена, известный в Украине по выступлениям за «Динамо», после двух месяцев простоя нашел новый клуб.
О подписании де Пены, который находится в статусе свободного агента, объявил клуб бразильской Серии Б «Коритиба».
Отмечается, что Карлос станет футболистом «Коритибы» после того, как пройдет медицинский осмотр.
Контракт с футболистом согласован на срок в один сезон, то есть до конца нынешнего календарного года.
Де Пена выступал в Украине за «Динамо» с 2019 по 2022 годы. После ушел свободным агентом в «Интернасьонал», а минувший год также отыграл в бразильской Серии А за «Баию». С января де Пена был без клуба.
𝐒𝐄𝐉𝐀 𝐁𝐄𝐌-𝐕𝐈𝐍𝐃𝐎, 𝐂𝐀𝐑𝐋𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐏𝐄𝐍𝐀! 💚✍🏽— Coritiba (@Coritiba) March 12, 2025
Carlos de Pena é do Verdão! O meia uruguaio, de 33 anos, acumula experiência no futebol sul-americano e europeu.
O jogador realizará exames médicos e, aprovado, integrará o elenco do Coritiba na temporada 2025.… pic.twitter.com/6PCpLADSNs
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