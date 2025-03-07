Кейн в седьмой раз в своей карьере забивает 30+ голов за сезон

Форвард «Баварии» Гарри Кейн отметился двумя забитыми мячами в ворота «Байера», которые помогли ему достичь отметки в 30 голов в нынешнем сезоне. Это седьмой случай в карьере англичанина, когда он за один сезон забил 30 или более голов.

5 марта на стадионе «Альянц Арена» состоялась первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Байер». Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:0.

По количеству сезонов с 30+ забитыми мячами Кейн уступает лишь Роберту Левандовски (9).

11 марта в Леверкузене между командами состоится ответный матч.