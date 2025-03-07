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  4. Кейн в седьмой раз в своей карьере забивает 30+ голов за сезон
Лига чемпионов
07 марта 2025, 20:37 |
226
0

Кейн в седьмой раз в своей карьере забивает 30+ голов за сезон

Гарри отметился дублем в ворота «Байера»

07 марта 2025, 20:37 |
226
0
Кейн в седьмой раз в своей карьере забивает 30+ голов за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард «Баварии» Гарри Кейн отметился двумя забитыми мячами в ворота «Байера», которые помогли ему достичь отметки в 30 голов в нынешнем сезоне. Это седьмой случай в карьере англичанина, когда он за один сезон забил 30 или более голов.

5 марта на стадионе «Альянц Арена» состоялась первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Байер». Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:0.

По количеству сезонов с 30+ забитыми мячами Кейн уступает лишь Роберту Левандовски (9).

11 марта в Леверкузене между командами состоится ответный матч.

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Байер Бавария Гарри Кейн Лига чемпионов Бавария - Байер Роберт Левандовски
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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