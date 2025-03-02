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  4. Джака повторил свой лучший сезон по количеству ассистов в чемпионате
Германия
02 марта 2025, 11:54 |
181
0

Джака повторил свой лучший сезон по количеству ассистов в чемпионате

Гранит во встрече против «Айнтрахта» отметился результативной передачей

02 марта 2025, 11:54 |
181
0
Джака повторил свой лучший сезон по количеству ассистов в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака

Хавбек «Байера» Гранит Джака в поединке против «Айнтрахта» отдал свою седьмую результативную передачу в нынешнем розыгрыше Бундеслиги и повторил свой рекорд по количеству ассистов в одной кампании топ-5 европейских лиг (7).

1 марта состоялась встреча 24-го тура немецкого чемпионата между командами «Айнтрахт» и «Байер». Матч завершился разгромной победой гостей со счетом 4:1.

В своей карьере Джака трижды отдавал семь результативных передач в одном сезоне чемпионата: 2017/18 («Арсенал»), 2022/23 («Арсенал») и 2024/25 («Байер»).

В текущем розыгрыше Бундеслиги швейцарский полузащитник сыграл 24 матча, отметившись 9 результативными действиями (7 Г + 2 А). Подопечные Хаби Алонсо находятся на втором месте в таблице чемпионата (15 побед, 8 ничьих, 1 поражение).

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Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу Айнтрахт Франкфурт Гранит Джака
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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