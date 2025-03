Джака повторил свой лучший сезон по количеству ассистов в чемпионате

Хавбек «Байера» Гранит Джака в поединке против «Айнтрахта» отдал свою седьмую результативную передачу в нынешнем розыгрыше Бундеслиги и повторил свой рекорд по количеству ассистов в одной кампании топ-5 европейских лиг (7).

1 марта состоялась встреча 24-го тура немецкого чемпионата между командами «Айнтрахт» и «Байер». Матч завершился разгромной победой гостей со счетом 4:1.

В своей карьере Джака трижды отдавал семь результативных передач в одном сезоне чемпионата: 2017/18 («Арсенал»), 2022/23 («Арсенал») и 2024/25 («Байер»).

В текущем розыгрыше Бундеслиги швейцарский полузащитник сыграл 24 матча, отметившись 9 результативными действиями (7 Г + 2 А). Подопечные Хаби Алонсо находятся на втором месте в таблице чемпионата (15 побед, 8 ничьих, 1 поражение).

Granit Xhaka has equalled his best ever return for assists in a single season in Europe's top five leagues.



◎ 7 - Arsenal (2017/18)

◎ 7 - Arsenal (2022/23)

◉ 7 - Leverkusen (2024/25)



